بعد قليل.. سماع الشهود في محاكمة الهارب محمد علي و102 آخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة

تستمع الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، للشهود في محاكمة الهارب محمد علي و102 آخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني.

ويذكر أنّ المحكمة ذاتها قد أجلت أواخر شهر يوليو الماضي، محاكمة المقاول الهارب محمد علي و102 آخرين لجلستى 24 و 25 أغسطس لسماع الشهود وأقوال الباحث الاجتماعي، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية الجوكر»، إذ تمت إدانة المتهمين بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

المتهمون انضموا لجماعة إرهابية لتكدير الأمن العام

وكشفت التحقيقات في القضية 1530 لسنة 2020 ارتكاب المتهمين جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

نشر أخبار كاذبة

ووجهت جهات التحقيق للمتهمين في القضية، تهم نشر أخبار كاذبة فيما يتعلق بالأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، وذلك بغرض تكدير السلم العام، لتحقيق أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، ومساعدة الجماعة في الترويج لأفكارها والتي تهدف إلى زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

المتهمون روجوا لأفكار الإخوان

وتضمن أمر الإحالة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، بالإضافة إلى التواصل مع إحدى القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان، وذلك في محاولة لإعادة النظام الإخواني للحكم مرّة أخرى، إذ اعتمدوا في ذلك على لهجة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والقائمين على الحكم لقلب النظام.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين قاموا بالترويج بشكل مباشر للقيام بعمليات إرهابية، وذلك عقب أن قام المتهمان الأول والثاني بإذاعة عدد من مقاطع الفيديو تضمنت تحريض المواطنين على المشاركة في تجمهر مناهض للنظام الحكم القائم بالبلاد، والمطالبة بتغييره.