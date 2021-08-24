اختطاف طائرة أوكرانية في أفغانستان: مجهولون توجهوا بها لإيران

تعرضت طائرة أوكرانية، فور وصولوها إلى العاصمة الأفغانية كابول، لإجلاء مواطنيين أوكرانيين، للاختطاف من قبل مجهولين، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الأوكرانية.

وأوضحت وزارة الخارجية الأوكرانية، أن مجهولين خطفوا الطائرة التي وصلت إلى كابول فى أفغانستان، لإجلاء مواطنين أوكرانيين، وتوجهوا بها إلى إيران.

وقال يفجيني ينين نائب وزير الخارجية الأوكراني، اليوم: «استولى أشخاص مجهولون على طائرتنا يوم الأحد الماضي، ويوم الثلاثاء، بالفعل سرقت منا طائرة، وتوجهت إلى إيران، وعلى متنها مجموعة غير معروفة، بدلا من إجلاء الأوكرانيين»، وفقا لما ذكرته قناة «روسيا اليوم» فى نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وسارعت عدد من الدول لإجلاء رعاياها من أفغانستان، بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد، قبل نحو 10 أيام، فيما احتشد الآلاف من المدنيين الأفغان على مطار كابول، للهروب من حركة طالبان.