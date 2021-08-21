مفاجأة.. شقيق رئيس أفغانستان «الهارب» يبايع حركة طالبان

بايع حشمت غني، شقيق الريس الأفغاني، أشرف غني، الذي فر من البلاد، حركة طالبان «بحسب ما نشرت الحركة اليوم السبت»، وذلك في أعقاب سيطرة طالبان على كامل مدن أفغانستان ودخولها العاصمة كابل بعد نحو 20 عاما من القتال في الجبال مع القوات الحكومية والقوات الدولية التي كانت تقودها الولايات المتحدة.

«طالبان» توثق مبايعة حشمت غنى للحركة

وذكر حساب يحمل اسم «الإمارة الإسلامية» عبر موقع التواصل الاجتامعي «تويتر» أن حشمت غني «بايع إمارة أفغانستان الإسلامية على يد الحاج خليل الرحمن حقاني»، وخليل الرحمن حقاني هو عضو بارز في شبكة حقاني أبرز وأشرس الفصائل في حركة طالبان، حيث نشرت الحركة أيضا صور توثق مبايعة حشمت غني لطالبان.

(حشمت غني) شقيق الرئيس السابق (أسرف غني) يبايع إمارة #أفغانستان الإسلامية، على يد الحاج (خليل الرحمن حقاني). pic.twitter.com/dn4kbUgwZM — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) August 21, 2021

حشمت غني يغازل حركة طالبات

وخرج السياسي الأفغاني، حشمت غني، أمس بتصريحات يغازل فيها حركة طالبان، إذ قال إن الحركة لديها استراتيجية أمنية ممتازة، مشيرا في تصريحات مع قناة الميادين، أنه لو نجحت الحركة في مكافحة الفقر وحافظت على العملة الأفغانية أمام الدولار فإنها ستنجح.

وتحدث غني عن مصير شقيقه، مؤكدا أنه سيعود إلى أفغانستان، «ويواجه حسابه أمام الشعب الأفغاني».

أشرف غني يغادر أفغانستان قبل ساعات من دخول «طالبان»

وغادر أشرف غني أفغانسات قبل ساعات قليلة من دخول قوات حركة طالبان العاصمة كابل، والتي تمت دون أدنى مقاومة تذكر، كما حدث في كثير من المدن الأفغانية التي دخلتها الحركة قبل العاصمة.

وبرر الرئيس الأفغاني أشرف غني، مغادرته أفغانستان إلى أنه قرر تفادي إراقة دماء الأفغان، إلا أن هذا السبب لم يشفع له أمام منتقديه الذين رأوا أنه هرب من البلاد في وقت حرج، وسط تقارير تحدثت عن هروبه ومعه كمية من الأموال.