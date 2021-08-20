5 شروط للمجتمع الدولي للاعتراف بـ حركة طالبان في أفغانستان

في الوقت الذي كشف فيه الرئيس الأميركي، جو بايدن، في مؤتمره الصحفي، اليوم، عن وجود تواصل مستمر مع حركة طالبان في أفغانستان لضمان سلامة وصول المدنيين إلى مطار العاصمة كابُل، فإنه شدد في الوقت نفسه على أنه سيتم فرض شروط على حركة طالبان حتى تنال اعتراف واشنطن.

وأضاف بايدن، في مؤتمره الصحفي بالعاصمة واشنطن، أنه أجرى مباحثات بشأن الوضع في أفغانستان مع مستشار الأمن القومي وقادة الجيش الأميركي، إلا أنه لم يفصح بالتحديد عن طبيعة الشروط التي سيتم فرضها على حركة طالبان لنيل اعتراف واشنطن.

5 شروط للاعتراف بحركة طالبان في أفغانستان

لكن فرنسا، حليفة الولايات المتحدة في أفغانستان وخارجها، أعلنت على لسان وزير خارجيتها، جان إيف لودريان، في وقت سابق، عن خمسة شروط مسبقة للمجتمع الدولي للاعتراف بنظام حركة طالبان التي سيطرت على أفغانستان وسقطت عاصمتها كابول الأحد تحت قبضتها بعد عقدين على طردها منها.

ويمكن تلخيص الشروط التي أعلنتها فرنسا للاعتراف بحركة طالبان في أفغانستان، باحترام حقوق المرأة، وعدم إعاقة خروج اللاجئين الأفغان، ومنع عودة الإرهاب، وتسهيل وصول المساعدات وأيضا تشكيل حكومة انتقالية، حسبما نقلت فرنسا 24.

لا قيمة للتصريحات المعتدلة لحركة طالبان دون أفعال

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إنه يتعين على حركة طالبان التي سيطرت على أفغانستان التقيد بخمسة شروط مسبقة، لكي يحظى نظامها باعتراف المجتمع الدولي، مشددا في الوقت نفسه على أن ما تدلي به الحركة الإسلامية المتشددة من تصريحات معتدلة لا قيمة له إن لم تقرن قولها بالفعل.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، إنه إذا كان الجيل الجديد من طالبان يريد اعترافا دوليا، فيتعين عليهم أولا أن يسمحوا بخروج الأفغان الذين يريدون مغادرة هذا البلد لأنهم خائفون، ومن ثم عليهم أن يحولوا دون أن يصبح بلدهم ملاذا للإرهاب. يجب عليهم أن يثبتوا ذلك بشكل ملموس للغاية.

الشرط الأخير.. تشكيل حركة طالبان لحكومة انتقالية

وتابع لودريان، حول شروط الاعتراف بحركة طالبان، بقوله إنه يجب على طالبان أيضا «أن يسمحوا بوصول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الأفغانية، ويجب عليهم أيضا أن يحترموا الحقوق، ولاسيما حقوق المرأة، أما الشرط الخامس والأخير، فهو أن يشكلوا حكومة انتقالية».