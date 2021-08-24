استقرار أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق.. البيضاء وصلت إلى 8.75 جنيه

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم في مصر، وتختلف من سلالة إلى أخرى، وهو على حسب نوع الكتكوت وجودتة ومواصفاته والتي تحدد بشكل كبير البيئة التي يمكن أن يربى فيها؛ إذ أن هناك أنواعا يفضل تربيتها في المناخ الحار مقارنة بأخرى.

ووجد في السوق المصري أنواع كثيرة من سلالات الكتاكيت المختلفة، وتستعرض «الوطن» أسعار الكتاكيت، اليوم الثلاثاء 24 أغسطس:

أسعار الكتاكيت اليوم

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم استقرارا في الأسعار، وتراوحت أسعار الكتاكيت البيضاء للشركات من 5.50 إلى 8.75 جنيه، بعد انخفاض السعر الأسبوع الماضي إلى 3.50 جنيه.

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم، بالقطعان بين 4.50 إلى 4.70 جنيه، وسجل سعر الكتكوت «الرومي» من 16.5 إلى 17 جنيهًا.

واستقرت أسعار الكتاكيت البيضاء، في شركة الوادي للدواجن عند 6.75 جنيه، وبلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 8.75 جنيه، وشركة الفيروز 7.50 جنيه، وشركة القاهرة 6 جنيه، وشركة الوطنية 7 جنيهات، وشركة الإسكندرية 6 جنيهات، وفي شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن بـ8.50 جنيه.

وبحسب تجار لـ«الوطن»، فإن الفرق المتفاوت بين أسعار الكتاكيت لدى الشركات وبين القطعان يرجع إلى حجم إنتاج الشركات، والذي يزيد بشكل أكبر عن المنازل، والتحصينات التي تحصل عليها القطعان، بالإضافة إلى أن سعر الكتكوت يتحدد في ضوء العرض والطلب والحجز المسبق.

ويؤثر فصل الصيف بشكل كبير على الكتاكيت والدواجن، ما يتسبب في حالة من التذبذب في أسعار الكتاكيت، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتي تؤدي إلى موتها، إذا لم يجرى التعامل معها بشكل صحيح.

وينقسم إنتاج الكتاكيت في السوق المصرى إلى قسمين، هما الشركات والقطعان، ويستحوذ الأول على 70% من الإنتاج، بينما الأخير على 30%.