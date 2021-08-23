ارتفاع أسعار الكتاكيت اليوم والأعلى سعرا بـ8.75 جنيه

تختلف أسعار الكتاكيت من سلالة إلى أخرى، حيث يوجد في السوق المصري العديد من السلالات وأنواع الكتاكيت المختلفة مثل روس، الوادي للدواجن «كب» ودواجن الوطنية «اربو وهبرد»، والقاهرة للدواجن.

وتستعرض «الوطن» أسعار الكتاكيت، اليوم الاثنين 23 أغسطس، على النحو التالي:

ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم، اليوم الإثنين 23 أغسطس 2021، وتراوحت أسعار الكتاكيت البيضاء للشركات من 5.50 إلى 8.75 جنيه، بعد انخفاض السعر الأسبوع الماضي إلى 3.50 جنيه.

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم، من المنازل أو ما يسمى بالقطعان بين 4.50 إلى 4.70 جنيه بارتفاع قدره نحو 50 قرش مقارنة ببداية الأسبوع، فيما ارتفع سعر الكتكوت «الرومي» من 16.5 إلى 17 جنيهًا.

ارتفاع أسعار الكتاكيت البيضاء

وارتفعت أسعار الكتاكيت البيضاء، في شركة الوادي للدواجن إلى 6.75 جنيه، وبلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 8.75 جنيهات، وشركة الفيروز 7.50 جنيه، وشركة القاهرة 6 جنيهات، وشركة الوطنية 7 جنيهات، وشركة الإسكندرية 6 جنيها، وفي شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن بـ8.50 جنيه.

ويشهد فصل الصيف حالة من التذبذب في أسعار الكتاكيت، بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، حيث تؤدي ارتفاع الحرارة إلى موت الكتاكيت إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.

وينقسم إنتاج الكتاكيت في السوق المصرى إلى قسمين، هما الشركات والقطعان، وتستحوذ الشركات على 70% من الإنتاج، بينما القطعان، تمتلك 30%.