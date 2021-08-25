خطوات بسيطة لمنع «فيسبوك» من تتبع موقعك

يستخدم العديد من الأشخاص حول العالم موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ولا يستغنون عنه في يومهم ويستفيدون من مميزاته المتعددة، ولكن هناك عيبا يؤرق الكثيرين وهو قدرة شركة فيس بوك على تحديد موقع الأشخاص، بحيث تساعد التطبيق من إرسال الإعلانات الخاصة بموقعك والقريبة منك طوال الوقت.

ويمكن منع هذه الخاصية وتتبعك عن طريق اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة حتى تستطيع وقف تتبع شركة فيسبوك لموقعك، تستعرض «الوطن» أبرزها فيما يلي نقلا عن صحيفة ماركا الأسبانية فى نسختها الإنجليزية.

كيفية تعطيل تتبع فيسبوك لموقعك على هواتف أيفون

- في البداية قم بالدخول على تطبيق فيسبوك على هاتفك، ثم انتقل إلى الإعدادات ومنها إلى خيار الخصوصية وهو الخيار الموجود ضمن القائمة باليسار.

- وبعد النقر على خيار الإعدادات ثم التمرير لأسفل لتجد خيار الخصوصية، ستجد خيار الموقع قم بالنقر عليه لتجد ثلاث خيارات «استخدام الموقع أثناء استخدام التطبيق» و«السماح دائماً» و«عدم السماح»، اختر ما تريده وتفضله من تلك الخيارات.

- وهناك طريقة أخرى لوقف تتبع فيس بوك لك، وهي إيقاف تشغيل «سجل الموقع» من خلال مفتاح التبديل، حيث لن يكون التطبيق قادرا على تذكر الأماكن التى قمت بزيارتها.

كيفية تعطيل تتبع «فيسبوك» لموقعك على أجهزة الأندرويد

- في البداية قم بتحميل تطبيق فيس بوك على هاتفك المحمول، ثم انتقل إلى الإعدادات والخصوصية.

- وبعدها اضغط على خيار الإعدادات، ثم التمرير لأسفل والنقر على خيار الخصوصية سيظهر لك جانبا.

ثم اضغط على خيار الموقع، وستجد خيار إعدادات الموقع الذي سيسمح لك بإيقاف تعقب الموقع من قبل فيسبوك.

وهناك طريقة أخرى، من خلال الضغط على خيار الموقع في الخلفية الذي سيسمح لك بإيقاف تتبع فيسبوك لموقعك حتى عند عدم إستخدامك لتطبيق فيس بوك.

وعند رغبتك فى استخدام خدمة «الأصدقاء القريبون» عبر تطبيق فيس بوك، فربما يجب تفعيل خيار الوصول للموقع فقط عند استخدام التطبيق.