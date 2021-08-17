ضبط متهمين بتقليد العملات النقدية وترويجها عبر «فيس بوك»

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، وجود بعض الصفحات على «فيس بوك»، يديرها مجهولو الهوية ويقومون بعرض عملات نقدية مقلدة للبيع .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد القائم على إدارة تلك الصفحات وهو طالب، مقيم بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة، أنشأ صفحتين على «فيس بوك»، يعرض من خلالهما العديد من صور العملات المقلدة «عملات محلية» ومقاطع فيديو للإعلان عن بيع تلك العملات.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وعثر بحوزته على عملات نقدية محلية مقلدة، وهاتف محمول تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمناقشته أقر بأنه يقوم بترويج العملات المقلدة من خلال الصفحتين على «فيس بوك»، وأنه يتحصل على العملات المقلدة من أحد الأشخاص، وتبين أنه تاجر، مقيم بمنطقة المرج بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته عملات نقدية مقلدة «عملات محلية»، و2 فرخ ورق مطبوع عليهما عملات نقدية مقلدة، وجهاز حاسب آلي بمشتملاته، وكمية من أفرخ الورق المعدة للطباعة، والأدوات المستخدمة في عمليات التقليد.

وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامي في مجال تقليد وترويج العملات الوطنية، وذلك بقصد الاستفادة المادية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.