تجديد حبس المتهم بقتل زوجته في «مصيف بلطيم»

قررت النيابة العامة بمركز البرلس، اليوم الثلاثاء، بمحافظة كفر الشيخ، تجديد حبس المتهم بقتل زوجته داخل إحدى الشقق في مصيف بلطيم؛ لشكه في سلوكها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

«اللي في بطني مش ابنك».. جملة وقع صداها على مسامع الزوج كالصاعقة التي هبطت عليه من السماء، فالشكوك التي كان يضمرها في نفسه وامتلأ بها عقله وآلمت قلبه تجاه زوجته أصبحت حقيقة، وذلك عقب اعتراف الزوجة بأنها تحمل في أحشائها جنينًا ليس من صلب زوجها، لتقع على إثر ذلك الاعتراف جريمة قتل مروّعة داخل إحدى الشقق المخصصة للمصيف بمدينة بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وفقا لاعترافات المتهم فى محضر الشرطة.

المتهم: اعترفت بخيانتي فقتلتها

بداية شرارة الواقعة، التي أدت في النهاية إلى مقتل الزوجة هو إخبارها زوجها المتهم بأنها حامل، الأمر الذي جعل الزوج في حيرة من أمره فلا يزال لديهما طفلان في سن صغيرة والحالة المادية ليست ميسورة؛ ما يعني أنّ خبر الحمل كان بمثابة الصدمة بالنسبة لرب الأسرة، الذي حاول استيعاب الأمر ولكن وقعه قاده إلى الاعتداء اللفظي والجسدي على زوجته، وأخبرها بشكوكه التي تساوره دائمًا في سلوكها وانهال عليها بالضرب المبرح، قبل أن يترك المنزل الذي تقيم به الأسرة في قرية الشخلوبة التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، وقضى ليلته وسط الحقول، وهناك بيت النية لقتل زوجته وأعد خطة محكمة للتخلص منها دون أن يثير الشكوك حوله، وفقًا لاعترافات المتهم أمام النيابة.

أخبرته بخيانته فشق بطنها

بعد عودته إلى مسكن الزوجية في صباح اليوم التالي، تظاهر المتهم بمحاولته لإرضاء زوجته، وأخبرها بنيته للسفر إلى مصيف بلطيم لقضاء يومين للترفيه عن نفسيهما، وهناك وبعد قضاء يوم هادئ وتناول وجبة الغداء وتحديدًا مساء يوم الخميس الماضي لم يستطع الزوج كتمان الأمر في نفسه وتحدث إلى زوجته بالشكوك التي تقتحم عقله فيما يتعلق بسوء سلوكها وخيانتها له، وهو الأمر الذي لم تنفيه الزوجة، مؤكدة له أن الطفل الذي تحمله في بطنها ليس من صلبه.

اعترافات الزوجة بخيانتها وضعت زوجها في حالة من الصدمة، فأحضر سكينًا وشق به بطن زوجته؛ لتسقط أحشاؤها على الأرض أمام طفليها، قبل أن يغادر المتهم المنزل ويذهب إلى مركز الشرطة ويسلم نفسه، معترفًا بجريمته.