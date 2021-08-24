«بصقت فى وجهي».. اعترافات خفير قتل ربة منزل داخل مزرعة بأسيوط

أدلى خفير يدعى «أ.و»، 43 عاما، بتفاصيل قتل ربة منزل في أسيوط، أمس، داخل مزرعة على الطريق الصحراوي الشرقي في منطقة أبنوب، حيث أقر المتهم بقيامه بقتل المجنى عليها «هـ.م»، 28 عاما، بإطلاق النار عليها من فرد خرطوش، في حجرة داخل المزرعة، عقب مشادة بينهما، حيث بصقت في وجهه وسبته، وألقت هاتفها في وجهه.

ليلة الجريمة

وشرح المتهم الواقعة بقوله: «جوزها كان صاحبي، وكان سالف مني فلوس ومش عاوز يرجعها، أنا أصلا معرفهاش، ومشفتهاش قبل كده، وأنا وجوزها شغالين غفر على المزرعة، المهم كان بيني وبين زوجها مشاكل بسبب الفلوس دي، وبيماطلني ومش عاوز يدفع وكنت مزنوق، وهو مش معبرني»، موضحا أنه ليلة الجريمة قبل ثلاثة أيام توجه للمزرعة، ودخل المزرعة لأن زوجها لم يكن يرد على اتصالاته الهاتفية، بالرغم من أنه قريب منه، لكنه كان يتهرب منه دوما، ولا يغادر مكان حراسته.

أول مرة يرى القتيلة

توجه المتهم إلى الحجرة التي يقيم فيها زوج المجني عليه، وطالبه بالدين، فشاهد للمرة الأولى المجني عليها: «أنا عارف إنه متجوز واحدة تانية، لقيت معاه ست بسأله مين دي، قال لي ملكش دعوة، المهم اتخانقنا، أنا مش عاوز أمشي، وهو مش راضى يدينى فلوسى، صوتنا على واتعصبت، وتدخلت المجنى عليها على إثر تلك الكلمات، وسبته وشتمته، ثم صرخت فاضطر للمغادرة».

العودة مجددا وارتكاب الجريمة

عاد المتهم مرة أخرى، بعد مغادرة الزوج، فعرف منها أنها زوجته عرفيا، وقامت بسبه مرة أخرى، ثم بصقت في وجهه، ورمت هاتفها في وجهه أيضا، فاستشاط غضبا، وأخرج فرد خرطوش من ملابسه وأطلق عليه عيارا ناريا، ثم فر هاربا، واكتشف بعد ذلك وفاتها وذكرت التحريات أن زوجها عقب عودته للمزرعة اكتشف وفاة زوجته عرفيا ربة منزل داخل الغرفة حراسته وبها عيار ناري بالكتف واتهامه لخفير خصوصي بمزرعة مجاورة لخلافات مالية بينهما، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، فتمت إحالته إلى النيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.