وفاة الرئيس التشادي السابق حسين حبري بسبب مضاعفات كورونا

توفي الرئيس التشادي الأسبق حسين حبري، بعد نقله أمس إلى المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن في العاصمة السنغالية دكار، اليوم الثلاثاء.

وقالت الوكالة الأفريقية للأنباء «APA» إنَّ حبري نقل إلى أحد المستشفيات في دكار إثر تعقيدات ناجمة عن مرض السكري وضغط الدم، مضيفة أنَّ زوجته فاطمة رايموند حبري أكدت إصابته بفيروس «كورونا» المستجد.

حسين حبري حكم تشاد في الفترة من 1982 وحتى 1990

ويبلغ حسين حبري من العمر 79 عامًا، وهو الذي حكم تشاد في الفترة من 1982 وحتى 1990، بعد أن قاد انقلابًا عسكريًا ناجحًا ضد الرئيس جوكوني أودي.

وأطيح بحبري في انقلاب عسكري قاده الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي إيتنو، عام 1990، ومنذ ذلك الوقت وهو منفي في العاصمة السنغالية دكار.

وفي عام 2005، أصدَرت محكمة في بلجيكا مذكرة اعتقال بحق حبري، مؤكّدة الولاية القضائية الشاملة في هذه القضية، لكن بعد أن أحالت السنغال القضية إلى الاتحاد الأفريقي طالب الأخير السنغال بمحاكمة حبري نيابة عن أفريقيا.

ولم يمثل حبري أمام المحكمة الجنائية الدولية إذ إن جرائمه المزعومة ارتكبت قبل تأسيسها عام 2002، لكن المحكمة الخاصة التي تشكلت من جانب السنغال والاتحاد الأفريقي في دكار يمكنها أن تضع إطارًا لإجراء محاكمات مستقبلية.

ووجهت إلى حسين حبري تهم بارتكاب جرائم في حق الإنسانية، وحكم عليه بالسجن مايو 2016، بالسجن المؤبد من طرف المحاكم الأفريقية الاستثنائية.