غرفة عمليات باتحاد عمال مصر بشأن لقاحات كورونا

شكل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، غرفة عمليات من القيادات النقابية لمتابعة الحملة التي تقودها وزارة الصحة، بشأن التسجيل لتناول لقاح فيروس كورونا، حيث تتلقى اللجنة استمارات الذين لم يحصلوا على التطعيم.

تنظيم حملات التوعية بمخاطر كورونا

وقرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اتخاذ الإجراءات الفورية للمشاركة في الحملة القومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي ترتكز على حماية المواطنين باعتبارهم الركيزة الأساسية في التنمية والبناء.

وطلب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جميع المنظمات النقابية العمالية بالمحافظات بتنظيم حملات توعية للحد من انتشار المرض والاكتشاف المبكر له والمتابعة الدقيقة، لتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة والتطعيمات.

شدد المراغي، باعتباره عضوا في اللجنة التنسيقية بالقطاع الوقائي بوزارة الصحة، في رسالته أمس لجميع أعضاء المنظمات التابعة للنقابات العامة والاتحادات المحلية بالمحافظات، على متابعة حالات تطعيم جميع المواطنين دون استثناء وسرعة موافاة الاتحاد العام بقوائم الذين شملهم التطعيم ضد العدوى وغيرهم.

مسؤولية التنظيم النقابي

وقال حسن شحاته، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن التنظيم النقابي الذي يضم نحو 3 ملايين عضو عليه مسؤولية وطنية في تنفيذ الحملة التي تقودها وزارة الصحة، وذلك من خلال المشاركة مع أجهزتها الطبية بالمدن والقرى، منوها بأن العمال بحسهم الوطني قادرون على تحمل المسؤولية الوطنية من أجل تنمية الوطن واقتصادياته.

وأضاف شحاتة في بيان، اليوم، أن الاتحاد العام شكل غرفة عمليات من القيادات النقابية لمتابعة الحملة وتلقى استمارات الذين لم يحصلوا على التطعيم والمتضمنة الاسم والرقم القومي وجهة العمل والإقامة وإرسالها إلى وزارة الصحة أولا بأول.