ندب المعمل الجنائي لفحص حريق شقة بميدان القناطر الخيرية

أمرت نيابة القناطر الخيرية برئاسة المستشار محمد فايد بندب المعمل الجنائي لفحص حريق شب في شقة بأحد العقارات بمنطقة ميدان القناطر الخيرية حيث تمكنت أجهزة الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وتبريد المكان وتبين من المعاينة الأولية ان الحريق شب بسبب ماس كهربائي دون خسائر بشرية أو إصابات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ بنشوب حريق في شقة بميدان القناطر

تلقي اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أنور حشيش، مأمور مركز القناطر الخيرية بنشوب حريق بأحد الشقق في عقار بميدان القناطر الخيرية.

انتقلت علي الفور أجهزة الحماية المدنية وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق ومنع إمتداده للشقق المجاورة وتبين نشوب حريق بسبب ماس كهربائي بشقه في الدور الاول علوي بميدان القناطر أعلي مكتبه غريب وتم السيطرة على الحريق وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حريق شقة الخصوص بسبب ماس كهربائي

في سياق آخر، قررت نيابة الخصوص ندب المعمل الجنائي لفحص حريق آخر شب في شقة بعقار بمنطقة الثورة دائرة القسم دون خسائر بشرية او إصابات، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة علي الحريق ومنع إمتداده للشقق والعقارات المجاورة دون خسائر في الأرواح او إصابات وبالفحص تبين أن الحريق شب في شقة إيجار قديم وأتت النيران علي محتويات الشقة ورجحت المعاينة ان سبب الحريق ماس كهربائي ولا توجد شبهة جنائية.