لو رايح الكويت.. تعرف على شروط السفر للمطعمين بلقاح كورونا

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني في دولة الكويت، تعميما وجهته إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، دعت فيه إلى ضرورة الالتزام والعمل بما جاء في قرار مجلس الوزراء الكويتي والسلطات الصحية، بشأن شروط السفر للمطعمين بلقاح كورونا داخل الكويت وخارجها.

ونشرت صحيفة «القبس» الكويتية، الشروط التي عممت على جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، وهي كالتالي:

أولا: الفئات المحصنة:

الحاصلون على أحد اللقاحات التالية المعتمدة بدولة الكويت:

ـ لقاح فایزر بيونتيك (جرعتين).

ـ لقاح استرازينيكا/ أكسفورد (جرعتين).

ـ لقاح موديرنا (جرعتين).

ـ لقاح جونسون & جونسون (جرعة واحدة).

يضاف إلى الفئات المحصنة أعلاه، الحاصلون على جرعتين من أحد اللقاحات التالية غير المعتمدة بدولة الكويت (سينوفارم – سينوفاك ـ سبوتنك)، على أن يكون قد حصل المسافر القادم إلى البلاد على جرعة واحدة، إضافية على الأقل من اللقاحات المعتمدة في دولة الكويت.

ثانيا: إثبات التحصين:

المحصنون داخل دولة الكويت:

يتم إثبات التحصين عند القدوم الى البلاد عن طريق (مناعة أو هويتي أو کویت مسافر).

المحصنون خارج دولة الكويت:

يتم إثبات التحصين عن طريق إبراز شهادة التطعيم المتضمنة التالي:

- الاسم مطابقا لجواز السفر.

- نوع اللقاح الذي تم التطعيم به.

- تاریخ أخذ الجرعات.

- اسم جهة التطعيم.

- رمز QR قابل للقراءة الإلكترونية، وفي حالة عدم وجود رمز QR، يتم تحميل شهادة التطعيم من خلال رابط موقع وزارة الصحة للاعتماد.

ثالثا: العمالة المنزلية:

يمكن استقدام العمالة المنزلية من غير المحصنين المذكورين في البند أولا أعلاه، عن طريق التسجيل في منصة (بالسلامة).

رابعا: تفعيل «شلونك»

يجب على شركات الطيران الإعلان خلال الرحلة، عن ضرورة تفعيل برنامج «شلونك»، عند الوصول الى دولة الكويت.