خبير شؤون إفريقية: إدانات دولية ضد «جرائم حرب» ترتكبها إثيوبيا في تجراي

قال اللواء محمد عبدالواحد الخبير في الشؤون الإفريقية والأمن القومي، إن هناك إدانات دولية واسعة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية للانتهاكات الصارخة التي ترتكبها الحكومة المركزية الإثيوبية ضد سكان إقليم تيجراي، وهي التي جرى توصيفها على أنها «جرائم حرب ضد الإنسانية».

عبدالواحد: مقتل عشرات الآلاف من المدنيين والنساء والأطفال على يد القوات الإثيوبية

وأضاف «عبدالواحد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أن الفترة السابقة شهدت مقتل عشرات الآلاف من المدنيين والنساء والأطفال، كما توجد انتهاكات جنسية ضد النساء من قبل القوات الإثيوبية واستخدامهم لأدوات بشعة، وأخيرا جرت محاصرة الإقليم ومنع وصول مساعدات إنسانية للمدنيين سواء الغذاء أو الأدوية.

عبدالواحد: تيجراي تتعرض لأزمة إنسانية هي الأعنف في تاريخ المنطقة

وأوضح اللواء محمد عبدالواحد، أن ما تقوم به الحكومة المركزية الإثيوبية ضد قاطني منطقة إقليم تيجراي، سيؤدى بدوره إلى مجاعة لأكثر من 6 ملايين مواطن من التيجراي، طبقا للوكالة الدولية المريكية للتنمية الدولية: «قالت إن أقل من 7% من المساعدات الإنسانية هي اللي وصلت لمواطني إقليم التيجراي، ومخازن الغذاء استنفذت بالكامل، والإقليم يشهد أزمة إنسانية هي الأعنف في تاريخ المنطقة».

عبدالواحد: انتفاضة القوميات تؤثر سلبا على منصب رئيس الوزراء الإثيوبي

وأكد أن رئيس الوزراء الإثيوبي، يواجه أزمات سياسية شديدة، قد تعصف باستمراره على رأس السلطة، لأسباب كثيرة كالنزاعات التي انتشرت في معظم الأقاليم الإثيوبية، وهناك حالة من الانتفاضة من تلك القوميات أثرت عليه سلبا.

وتابع: «إقليم التيجراي استطاع خلال الفترة السابقة تحقيق انتصارات عديدة، واستعاده الأراضي اللي كانت محتلة والعاصمة الخاصة به، وبدأ العمل على استراتيجية شد الأطراف والضغط بالمنتصف، وتوسيع أماكن القتال بأماكن شتى لتشتيت الحكومة المركزية، حتى اتجه للجنوب بمنطقة الأمهرة».