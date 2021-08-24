مصدر بالأهلي: بواليا يرفض الانتقال إلى الدوري التركي

رفض والتر بواليا مهاجم النادي الأهلي، فكرة الانتقال إلى الدوري التركي بداية من الموسم المقبل، بسبب أزمة الراتب.

وأكد مصدر بالأهلي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه «على الرغم من اقتراب المفاوضات بين الطرفين في الساعات الماضية، وموافقة النادي التركي، إلا أن هناك أزمة بسبب المقابل المادي الذي سيحصل عليه اللاعب، خلال فترة الإعارة لمدة عام؛ إذ تحفظ اللاعب على المقابل المادي الذي سيتقاضاه طوال فترة الإعارة».

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