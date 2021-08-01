بينهم بواليا وديانج.. الغردقة قبلة لاعبي الأهلي في الإجازة (صور)

استقبلت مدينة الغردقة عددا من لاعبي النادي الأهلي لقضاء العطلة التي حصلوا عليها خلال توقف الدوري، وذلك في شواطئ المنتجعات السياحية الكبرى بالغردقة، وإجراء جولة بوسط مدينة الغردقة ليلا، وتناول الـ«سي فود» في أحد مطاعم الأسماك الشهيرة بالغردقة.

وحرص لاعبا النادي الأهلي والتر بواليا وأليو ديانج على إجراء جولة بوسط مدينة الغردقة، وتجمع عدد من الجماهير حول بواليا وديانج عقب خروجهما من مطعم السمك الشهير، ورددت الجماهير هتافات لهما ثم أجريا جولة بالسيارة في شوارع المدينة.

وحرص حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي، على قضاء إجازته في مدينة الغردقة مع زوجته في أول أيام شهر العسل في أول ظهور لهما.

وخرج حمدي فتحي برفقة زوجته من المطعم ليفاجئ بالجماهير في انتظاره ليقدموا له التهنئة بمناسبة زفافه ليتحول الموقف لمظاهرة في حب نجم خط وسط القلعة الحمراء والنادي الأهلي، فيما أطلقت إحدى السيدات بالشارع الزغاريد لتهنئة اللاعب وزوجته.

ومن جانبه أشار عصام علي، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن عددا من نجوم النادي الأهلي حرصوا على قضاء الإجازة التي حصلوا عليها خلال توقف الدوري في المنتجعات السياحية الكبرى بالغردقة ومنهم جناح الأهلي الأيسر علي معلول وأسرته، والمهاجم بواليا ولاعب خط الوسط ديانج.