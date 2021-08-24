مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارتين بمطروح

لقى مواطن مصرعة وأصيب 3 آخرين، بينهم طفلة، منذ قليل، في حادثي انقلاب سيارتين، إحداها على طريق «مطروح - السلوم»، والأخرى على طريق الساحل الشمالي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى رأس الحكمة المركزى، والجثة إلى ثلاجة مستشفى مطروح العام، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادثين.

وشهد مركز ومدينة سيدي براني انقلاب سيارة على طريق «مطروح - السلوم»، أسفر عن وفاة محمد عيد قاسم صالح 25 سنة، مقيم بحى الزهور بالكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح، وجرى نقل الجثة للمسيتشفى العام تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة، وانتقلت مباحث قسم شرطة براني لفحص الحادث، والكشف عن أسباب وملابسات وقوعه.

الإسعاف تنقل 3 مصابين مستشفى رأس الحكمة

واستقبل مستشفى رأس الحكمة المركزى عن طريق الإسعاف «ساميه أحمد علي الوكيل 76 سنة، مصابة بكدمة بالظهر واشتباه ما بعد الإرتجاج، لوجينا محمد سعد، 13 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ورانيا علي حسن 46 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم»، وجارى استكمال الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية، ووضعهم تحت الملاحظة في مستشفى رأس الحكمة المركزى.