إصابة 7 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بطريق الساحل الشمالي

أصيب 7 مواطنين بإصابات متفرقة، قبل قليل، جميعهم من أسرة واحدة، من بينهم 4 أطفال، وذلك إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بعد «كارتة العلمين» بحوالي 6 كيلومترات، بالقرب من طريق «مطروح - الإسكندرية» في الساحل الشمالي، وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

تفاصيل حالات حادث انقلاب سيارة على طريق الساحل الشمالي

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي 7 مصابين من أسرة واحدة، مساء السبت، وهم:

سيف وليد أحمد، 9 سنوات، مصاباً بكسر مضاعف في الساق اليمنى مع وجود جرح قطعي بالساق وكدمات وسحجات بالجسم.

يوسف وليد أحمد، 14 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليمنيى.

وليد أحمد أحمد، 39 سنة، مصاباً بجرح قطعي بالرأس وكدمة بالظهر.

سعيد وليد أحمد، 4 سنوات، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بالظهر وكدمات وسحجات بالجسم.

نسمه طه محمد، 35 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.

رضوى وليد أحمد، 11 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بالرأس وجرح بالساق اليمنى وكدمات وسحجات بالجسم.

منه وليد أحمد، 17 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.

ويجري استكمال الفحوصات والتحاليل الطبية لجميع المصابين، من خلال فريق التدخل السريع بقسم طوارئ مستشفى العلمين النموذجي، وتبين أن جميع المصابين مقيمون بمحافظة الجيزة.

مباحث العلمين تفحص حادث سيارة الساحل الشمالي

وانتقلت مباحث قسم شرطة العلمين إلى موقع الحادث، لإجراء الفحص ومعاينة موقع الحادث، للكشف عن ملابسات الحادث وأسباب وقوعه.