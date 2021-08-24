الصحة: مراكز تجميع البلازما استقبلت 2003 متبرعين منذ منتصف يوليو

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال 2003 متبرعين بمراكز تجميع البلازما، ضمن المشروع القومي للتبرع بالبلازما، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، وذلك منذ انطلاق المشروع في 14 من شهر يوليو الماضي وحتى اليوم.

الصحة تجدد دعوتها للمواطنين الأكبر من 18 عاما للتبرع بالبلازما

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ المشروع يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما لتوفير الأدوية الخاصة بعلاج العديد من الأمراض المزمنة وأمراض الدم والكبد والكلى والحروق، داعيًا المواطنين مجددًا فوق سن 18 عامًا بالمشاركة الفعالة في المشروع القومي للتبرع بالبلازما لتوفير الأدوية المشتقة من البلازما لإنقاذ حياة المرضى.

وزيرة الصحة: المراكز الـ6 تعمل بطاقة 99 جهازًا لفصل البلازما

وأضاف مجاهد في بيان عنه، أنّه يتم استقبال المتبرعين بـ6 مراكز لتجميع البلازما موزعة بـ5 محافظات على مستوى الجمهورية والتي انطلقت بها المشروع، ومقرها «مركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بالعجوزة محافظة الجيزة، المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة دار السلام، المركز الإقليمي لنقل الدم وتجميع البلازما بالعباسية محافظة القاهرة، المركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة الإسكندرية، المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة طنطا محافظة الغربية، المركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة المنيا»، ومن المقرر انتهاء تجهيز 20 مركزًا خلال 2021.

وكشف مجاهد، عن أنّ المراكز الـ6 تعمل بطاقة 99 جهازًا لفصل البلازما، مؤكدًا مأمونية عملية التبرع البلازما بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المتبرعين، حيث يتم سحب كمية من الدم من خلال جهاز يعمل على استخلاص البلازما وإعادة كرات الدم الحمراء إلى جسم المتبرع مرة أخرى أتوماتيكيًا عن طريق مجموعة من الأنابيب ذات الاستعمال الواحد، (تستخدم مرة واحدة فقط لكل متبرع)، مؤكدًا أنّه يتم تعويض كمية البلازما التي يتم سحبها عن طريق الإكثار من شرب المياه والسوائل.

ولفت مجاهد، إلى نشر فرق التواصل المجتمعي التابعة للوزارة بمراكز تجميع البلازما لتوعية المترددين على المراكز، وحثّهم على المشاركة الدائمة في المشروع القومي للتبرع بالبلازما، موضحًا أنّ الشروط الواجب توافرها للتبرع، أن يكون المتبرع فوق سن 18 عامًا ويتمتع بصحة جيدة، ولم يتبرع بالدم خلال الـ3 أشهر الماضية، مشيرًا إلى أنّه يتم الحصول على عينة تتراوح بين 250 إلى 750 مل من البلازما حسب الحالة الصحية للمتبرع أثناء الجلسة.

من جانبها، أكدت الدكتورة نيفين النحاس المشرف على المشروع القومي للتبرع بالبلازما، أنّ التبرع الدائم بالبلازما يتم مرة كل أسبوعين وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًة إلى الفوائد العديدة للتبرع بالبلازما أهمها تنشيط النخاع العظمي للمتبرع لإنتاج خلايا دم جديدة، وتنشيط أجهزة الجسم المسؤولة عن تجديد بروتينات البلازما، إضافة إلى إجراء فحص دوري بالمجان للمتبرع يشمل جميع الأمراض والفيروسات، للاطمئنان على حالته الصحية.

مراكز تجميع البلازما تعمل يوميا من الثامنة صباحًا حتى الـ10 مساء

وأوضحت الدكتورة نيفين النحاس أنّ مواعيد العمل بمراكز تجميع البلازما طوال أيام الأسبوع من الساعة الـ8 صباحًا حتى الـ10 مساءً، لافتة إلى تلقي استفسارات المواطنين عن المشروع القومي للتبرع بالبلازما على الخط الساخن 15335، مؤكدة تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا بمراكز تجميع البلازما وفقًا لبروتوكولات مكافحة العدوى.

وزيرة الصحة: نشر فرق التواصل المجتمعي بمراكز تجميع البلازما للتوعية بأهمية المشاركة في المشروع

يُذكر أنّ الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان شاركت يوم 14 يوليو الماضي كأول متبرع دائم بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما، في مركز تجميع البلازما بمركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بمنطقة العجوزة.