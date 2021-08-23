أبرز تصريحات وزيرة الصحة في مؤتمر اليوم: سنعطي جرعة ثالثة للقاح كورونا

ترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز 23 تصريحاً للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم للإجابة على تساؤلات الرأي العام بشأن لقاحات فيروس كورونا المستجد، والأمور الأخرى المتعلقة بتلقي اللقاح ومستجداته؛ حيث كشفت خلال المؤتمر عن عزم الدولة إعطاء جرعة ثالثة من لقاحات كورونا أواخر العام الجاري أو أوائل عام 2022.

أبرز تصريحات وزيرة الصحة اليوم: جرعة ثالثة للقاح كورونا

1- سنعطي جرعة ثالثة من اللقاح لمن أخذه أول العام الجاري أواخر 2021 أو أوائل 2022.

2- يجب أن يسجل العاملون في وظائف التعليم قبل الجامعي طلب الحصول على اللقاح قبل 31 أغسطس على المنظومة.

دعوة كل الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للقاحات كورونا

3- كل القطاع الإداري للدولة نحو 4.5 مليون مواطن مدعوين للحصول على اللقاح خلال أغسطس وسبتمبر.

4- البنوك والعاملون في الأماكن المغلقة أولوية للحصول على اللقاحات.

5- 10 ملايين فرد سجل على موقع لقاح كورونا.. و7.5 مليون مواطن أخذوا اللقاح حتى الآن.

6- قد نتخذ قرارا بدخول الأفراد لأماكن التجمعات مثل المباريات والاحتفالات من الحاصلين على اللقاحات.

7- نتوقع أكثر من 2 مليون فرد قائمين على العملية التعليمية.. والتطعيم في أقرب مكان يختاره بعد 72 ساعة من التسجيل.

8- إمداد الوزارة بقاعدة بيانات التعليم والتعليم الأزهري لمعرفة المستحقين للتطعيم من العاملين بالتعليم.

9- تطعيم 100% من طلبة الجامعات والعاملين بها قبل استئناف العملية الدراسية.

10- نتوقع 3.2 مليون فرد في التعليم الحكومي الجامعي والجامعات الأهلية والخاصة سيأخذون اللقاح.

25 جنيها سعر الحصول على شهادة لقاح كورونا للطلاب

11- شهادة الحصول على لقاحات كورونا للطلبة بـ25 جنيه بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء.

12- توفير لقاح كورونا للمسافرين للخارج لأغراض العمل والتعليم والعلاج.

13- المسافرون للخارج بغرض السياحة سينتظر دوره مثله مثل أي فرد.

14- توفير مركز لتطعيم المبتعثين للتعليم بالخارج في مكتب البعثات التابع لوزارة التعليم العالي.

15- إعطاء لقاح كورونا للأصغر من 18 عاماً حال السفر للخارج بغرض التعليم واشتراط الدولة المسافر لها ذلك.

16- إرسال رسالة خلال 72 ساعة للمسافرين للخارج حال اشتراط الدولة المسافر لها نوع غير المطعم به.

لقاحات جونسون آند جونسون واسترازينيكا

17- المتعجل في السفر للخارج سيأخذ لقاح «جونسون آند جونسون».

18- الراغب في السفر للخارج ولديه وقت من الممكن أن يكون يأخذ لقاح «استرازينيكا» خلال شهر.

19- في اتجاه لإعطاء لقاح كورونا للطلاب في المرحلة الثانوية والتعليم الفني الأقل من 18 عاماً.

20- نتفاوض على أحد اللقاحات من إحدى الدول الغربية لتصنيعها في مصر خلال وقت قريب جداً.

21- لقاح كورونا مجاني تماماً.. مثلما كان علاج كورونا مجاناً والحقنة بـ18 ألف جنيه.

22- الرسوم بسيطة جداً في شهادات لقاح كورونا.. واللي معهوش هيبقى في سياسة إعفاء.

23- رصدنا أول حالة مصابة بمتحور دلتا بلس في مصر خلال منتصف يوليو.