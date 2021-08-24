ضبط سائق نقل عطل الطريق الدائري بسيره عكس الاتجاه: يتعاطى استروكس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق سيارة ربع نقل تابعة لإحدى الشركات- لا يحمل رخصة قيادة- محملة بأجولة دقيق، وذلك حال قيادته السيارة عكس الإتجاه أعلى الطريق الدائرى الرئيسي اتجاه منطقة المعادي، حيث جرى غلق الطريق لاستيقاف السيارة حرصاً على حياة المواطنين.

وتبين أن السائق في حالة عدم اتزان، وضبط بحوزته كمية من مخدر الاستروكس، وعقب ضبطه حضر قائد سيارة ملاكي وقرر اصطدامه به حال سيره وإصابة مرافقه بكدمات، وتم نقله إلى المستشفى.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.