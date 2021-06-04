عاجل.. الجيزة تعلن غلق الطريق الدائري الأوسطي.. تعرف على الطرق البديلة

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار تنفيذ تجارب التحميل لكباري مشروع الطريق الدائرى الأوسطي قطاع «البدرشين - مصر الفيوم الصحراوي» في الاتجاهين، سيتم إجراء غلق كلى للطريق الدائري الأوسطي في الاتجاهين أمام حركة المركبات، وتحديداً من تقاطعه مع طريق الفيوم وحتى تقاطعه مع طريق أسوان الزراعي، اليوم الجمعة، ابتداء من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 6 مساء، ثم فتح الحركة المرورية مره أخرى فقط في الاتجاه القادم من حلوان إلى طريق مصر الفيوم الصحراوي من الساعة 10 صباحاً، واستمرار غلق الاتجاه القادم من طريق «مصر الفيوم» إلى حلوان.

الإدارة العامة للمرور تجهز التحويلة المرورية اللازمة للتسهيل على المواطنين

ونوهت محافظة الجيزة في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الإدارة العامة للمرور قامت بتجهيز التحويلة المرورية اللازمة للتسهيل على المواطنين وهي:

السيارات القادمة من طريق الأوتوستراد إتجاه طريق الفيوم تقوم بالسير باتجاه المنزل المؤدي إلى طريق أسوان الزراعي.

السيارات القادمة من طريق الفيوم وطريق الضبعة إتجاه طريق الأوتوستراد تسير باتجاه طريق الفيوم ثم تسلك الطريق الدائري الإقليمي أو الطريق الدائري.

وفيما يخص السيارات النقل تسلك الطريق الإقليمي فقط.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بطريق أسوان الزراعي لتسيير الحركة المرورية للقادم من طريق الدائري الأوسطي إتجاه طريق أسوان الزراعي وكذلك تعيين الخدمات المرورية اللازمة في المطالع المؤدية لطريق الدائري الأوسطي من طريق أسوان الزراعي لمنع صعود المركبات في الطريق الدائرى الأوسطي.

كما أعلنت أنه سيتم تعيين الخدمات المرورية بطريق الفيوم بفتحة الدوران الكائنة أمام البوابة الثانية لمدينه حدائق الاهرام لمنع وصول سيارات النقل لميدان الرماية والعودة مرة أخرى لطريق الفيوم وطريق الدائري الإقليمي.