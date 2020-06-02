غلق كلي لمطلع الطريق الدائري القادم من شارع القومية بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة وصيانة الطريق الدائري "القوس الغربي" في المسافة المحصورة ما بين محور 26 يوليو حتى تقاطع طريق شبرا بنها الحر مما يتضطر الإدارة العامة لمرور الجيزة لغلق مطلع الدائري القادم من شارع القومية اتجاه الطريق الدائري في اتجاه أعلى مناطق الوراق لمدة 5 أيام تبدأ من اليوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2020 وحتى يوم الأحد الموافق 7 يونيو 2020 والعمل على مدار 24 ساعة.

ولتيسير حركة المرور نسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الجهات المعنية بالمحافظة بإجراء تحويلة مرورية بمحاور، القادم من شارع القومية السير إجباري يميناً لمسافة 200 متر بالمسطح الموازي للطريق الدائري اتجاه الوراق، السير يسارا بنفق المعهد الديني أسفل الطريق الدائري، السير يسارا حتى الصعود أعلى الطريق الدائري اتجاه محور أحمد عرابي، النزول اتجاه المنزل المؤدي إلى محور أحمد عرابي، واستكمال السير حتى مسطح نفق أحمد عرابي، وصولاً حتى ميدان سفاري بارك، الدوران والعودة من ميدان سفاري بارك اتجاه مطلع الطريق الدائري اتجاه أعلى مناطق الوراق.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي شمال، بالمتابعة الدورية للأعمال واتخاذ ما يلزم لتسهيل عمل الشركات، مشيرا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بمحيط التحويلة بمسافات كافية وكذا العلامات الفسفورية والطواحين المضيئة ليلاً.

كما عينت الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية بنطاق الإشراف، وتهيب محافظة الجيزة بقائدي المركبات بالالتزام باللوحات المرورية بمحيط الأعمال والتعاون مع اللجان المرورية لتفادي التكدسات.