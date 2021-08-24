العثور على نصف جثة لـ«ذكر» أسفل الدائري في الوراق

عثرت قبل قليل، أجهزة الأمن بالجيزة على نصف جثة علوي لرجل، أسفل الطريق الدائري بمنطقة الوراق.

وكشفت التحريات والمعاينة التي جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن رأس الجثة مشوهة ولم يتم التعرف على هوية صاحبها حتى الآن.

وقالت مصادر مطلعة، إن الأجهزة الأمنية تواصل وتكثف جهودها للوقوف على ملابسات وأسباب الواقعة، كما تحفظت على عدد من الكاميرات الموجودة بالقرب من مكان العثور على الأشلاء الآدمية التي نقلت إلى مشرحة زينهم؛ لإجراء تحليل DNA.

حل لغز العثور على أشلاء إمبابة

وفي سياق آخر، كشفت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ملابسات واقعة العثور على أجزاء آدمية بمنطقة إمبابة بالجيزة، وتبين أن الجثة لحلاق وأن شقيقه وراء ارتكاب الواقعة.

القبض على المتهم بقتل شقيقه

وذكرت تحريات قطاع الأمن العام تحت اشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، تفاصيل الواقعة على النحو التالي:

«تبلغ لقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة بالعثور على كيس بلاستيك أسود اللون بداخله أجزاء آدمية «ساقين» لذكر مبتورين من أسفل الركبة بدائرة القسم، أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة، حلاق، شقيق المجني عليه».

وتم ضبط المتهم واعترف بتفاصيل جريمته، قائلًا إنه طالب شقيقه ببعض الأموال نظرًا لمروره بضائقه مالية، ولكنه رفض إعطاءه المبلغ المطلوب، وهو الأمر الذي أغضبه كثيرا خاصة أن يعلم أن المجني عليه يمتلك أموالًا ويستطيع حل مشكلته المادية؛ لذا قرر التخلص منه.