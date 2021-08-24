عاجل.. السعودية تفتح الطيران المباشر مع مصر أمام المقيمين بشروط

في تسهيلات جديدة بخصوص شروط السفر إلى السعودية عبر الطيران المباشر مع مصر، أصدَرت السفارة السعودية في مصر تنويهًا برفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المُعلق القدوم منها للمقيمين في المملكة الذين تلقوا جرعتي ‎لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها، والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر مع تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

يجب أن يكون المقيم قد تلقى جرعتي ‎لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرته لها

وكانت من أهم شروط السفر إلى السعودية للمصريين أن يكون عبر دولة ثالثة مفتوح الطيران بينها وبين السعودية، وأن يخضع المسافر لمجموعة من الإجراءات الاحترازية كالحصول على اللقاح والحجر المؤسسي.

السفير اللبناني في السعودية: الرياض ترفع تعليق القدوم من لبنان والدول المعلق القدوم منها بشروط

وكان السفر اللبناني في السعودية الدكتور فوزي كبارة كتب اليوم عبر حسابه على تويتر أنَّه ‏صدَرت موافقة الجهات المختصة على رفع تعليق القدوم المباشر الى المملكة العربية السعودية من لبنان والدول المعلق القدوم منها.

وأوضح السفير اللبناني في السعودية، أنَّ الموافقة للمقيمين في المملكة الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة، قبل مغادرتهم لها والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر على أن تطبق عليهم كامل الإجراءات.

9 دول بينهم مصر تحظر السعودية استقبال المسافرين منهم

وهناك نحو 9 دول تحظر السعودية استقبال القادمين منها وبين تلك الدول مصر ولبنان وتركيا والأرجنتين والبرازيل وإندونيسيا وجنوب إفريقيا وباكستان والهند.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، قرر يوم الأربعاء الماضي فتح الطيران بين مصر والكويت، على أن يتمّ التنسيق لتطبيق القرار وفق مجموعة من الضوابط والشروط في إطار الوقاية من فيروس كورونا ويأتي في مقدمتها أن يكون الشخص محصنًا أي تلقى جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة في الكويت أو جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون.