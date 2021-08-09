السعودية: الجرعة الثانية من لقاح كورونا شرط السفر إلى خارج المملكة

قالت وزارة الداخلية السعودية، إن تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»ا للسفر إلى خارج المملكة، سيبدأ اعتبارًا من اليوم، لجميع المواطنين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

الداخلية السعودية: يستثنى من القرار من تقل أعمارهم عن 12 عاما بشرط

وأوضحت الوزارة السعودية، أنه يستثنى من القرار من تقل أعمارهم عن 12 عامًا شريطة أن يقدموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر «كورونا» خارج المملكة، والمتعافون من الفيروس شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم به، ومن أصيب بالفيروس وحصل على جرعة واحدة من اللقاح.

بدوره، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد خالد العبدالعالي، إن ما أشيع عن وقوع وفيات لدى الأطفال بعد تلقيهم لقاحات كورونا، هي أكاذيب ومغالطات لا تمت للواقع بصلة.

وأضاف العالي: «لم تسجل أي حالة وفاة للأطفال في السعودية بعد تلقي اللقاح»، مؤكدًا أن السعودية تشهد تراجعًا في المنحى الوبائي، كما أن 99% من الحالات الحرجة من «كورونا» في السعودية لم يستكملوا التحصين.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت أمس الأحد، تسجيل 731 حالة إصابة جديدة بالفيروس و14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 533516 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 8334 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

وأشارت الوزارة السعودية، إلى تسجيل 620 حالة شفاء من «كورونا»، ليصل مجموع حالات التعافي من الفيروس في البلاد إلى 514982 حالة.