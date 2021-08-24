رئيس التحرير

محمود مسلم

مفاجأة سارة للمصريين.. السعودية تعتمد لقاحي سينوفارم وسينوفاك

الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة في السعودية شرط للسفر إلى المملكة

كتب:

محمد حسن عامر
03:46 م | الثلاثاء 24 أغسطس 2021
السعودية تعتمد لقاح سينوفارم الصيني

السعودية تعتمد لقاح سينوفارم الصيني

في مفاجأة سارة للمصريين، أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن اللقاحات المعتمدة في المملكة للتطعيم ضد فايروس كورونا المستجد، أصبحت 6، وهي لقاحات: أكسفورد-أسترازينيكا، فايزر-بيونتيك، جونسون آند جونسون، موديرنا، سينوفارم، سينوفاك.

وقالت الوزارة إنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيُعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة لوزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء.

اقرأ المزيد:

للمسافرين للخارج.. حلول مناسبة في حالة رفض اعتماد لقاح «سينوفارم»

اللقاحات المعتمدة في السعودية أربعة.. واستثناء وحيد لـ«سينوفارم»

دراسة عن لقاح «سينوفارم»: يوفر حماية ضعيفة لكبار السن

اعتماد لقاح سينوفارم في السعودية: مباحثات مع الأردن لإيجاد حل.. والجدل مستمر