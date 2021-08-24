مفاجأة سارة للمصريين.. السعودية تعتمد لقاحي سينوفارم وسينوفاك
الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة في السعودية شرط للسفر إلى المملكة
كتب:
محمد حسن عامر
03:46 م | الثلاثاء 24 أغسطس 2021
السعودية تعتمد لقاح سينوفارم الصيني
في مفاجأة سارة للمصريين، أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن اللقاحات المعتمدة في المملكة للتطعيم ضد فايروس كورونا المستجد، أصبحت 6، وهي لقاحات: أكسفورد-أسترازينيكا، فايزر-بيونتيك، جونسون آند جونسون، موديرنا، سينوفارم، سينوفاك.
وقالت الوزارة إنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيُعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة لوزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء.