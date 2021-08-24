مفاجأة سارة للمصريين.. السعودية تعتمد لقاحي سينوفارم وسينوفاك

في مفاجأة سارة للمصريين، أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن اللقاحات المعتمدة في المملكة للتطعيم ضد فايروس كورونا المستجد، أصبحت 6، وهي لقاحات: أكسفورد-أسترازينيكا، فايزر-بيونتيك، جونسون آند جونسون، موديرنا، سينوفارم، سينوفاك.

وقالت الوزارة إنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيُعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة لوزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء.