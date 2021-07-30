اللقاحات المعتمدة في السعودية أربعة.. واستثناء وحيد لـ«سينوفارم»

مع إعلان المملكة العربية السعودية عودة التأشيرات السياحية بداية من 1 أغسطس اشترطت المملكة الحصول على أحد اللقاحات الأربعة المعتمدة المعلن عنها، كإجراء تعتمده «الرياض» في جميع الإجراءات المتعلقة بالقادمين من خارج المملكة، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للحد من انتشار فيروس كورونا.

أربعة أنواع من اللقاحات المعتمدة في السعودية

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، أن اللقاحات المعتمدة في السعودية هي لقاحات فايزر ومودرنا وأسترازينيكا وجرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون، ومن ثم فإن الراغب في السفر إلى المملكة يجب أن يكون محصنا بأي من تلك اللقاحات الأربعة.

وكانت هذه اللقاحات هي اللقاحات المعتمدة خلال موسم الحج، وهي المعتمدة لأداء العمرة أيضا، وكذلك هي المعتمدة بالنسبة للمسافرين إلى المملكة من مجموعة الدول المسموح لها دخول المملكة.

حالة واحدة لدخول متلقي «سينوفارم» ضمن اللقاحات المعتمدة في السعودية

ومع الإرشادات المختلفة بشأن اللقاحات المعتمدة في السعودية، كانت هناك تساؤلات كثيرة حول لقاح سينوفارم الصيني، والذي اعتمدته كثير من الدول بينها دول عربية مثل مصر والصين، إلا أن اللقاح الصيني لم يصدر أي قرار بشأن اعتماده.

وقبل منتصف هذا الشهر، أبلغت السلطات السعودية، وزارة الخارجية الأردنية، الموافقة على دخول الأردنيين من متلقي لقاح سينوفارم، بشرط تلقي جرعة ثالثة محفزة من اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لاحق، أن السعودية اشترطت أن تكون الجرعة المحفزة قبل 14 يوما من موعد السفر إلى المملكة، كما اشترطت الحصول على شهادة تطعيم مصدقة من الجهات المعتمدة في الأردن.

كما اشترطت السعودية في الاستثناء الوحيد للأردن بشأن الموافقة على دخول متلقي لقاح سينوفارم ضمن اللقاحات المعتمدة في السعودية، أن يتم التسجيل عبر المنصة الإلكترونية قبل 72 ساعة من موعد الوصول إلى المملكة مع تحميل تطبيق «توكلنا».