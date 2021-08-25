تعرف على الإجراءات الكاملة للأمان الحيوي لمزارع الدواجن

تعتبر إجراءات الأمان الحيوي لمزارع الدواجن، ضرورية لعدم وصول الأمراض المعدية إلى المزارع وانتشارها، خاصة خلال موجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة، وتعرف هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة الأمان الحيوي بأنه سلسلة من الإجراءات المتخذة والتدابير الوقائية لحماية الصحة العامة للإنسان وصحة الحيوان والنبات والبيئة من الأمراض ومخاطر العدوى، ونوضح في النقاط التالية أهم إجراءات الأمان الحيوي الواجب اتباعها وفقاً لهيئة الخدمات البيطرية.

أولا- إجراءات خاصة بالمزرعة

• وجود سور حول المزرعة من الخارج ووجود أبواب محكمة تمنع دخول أي أشخاص بدون إجراءات وقائية.

• عمل مدخل ومخرج واحد للمزرعة (طريق واحد) على أن يتم تنظيف وتطهير هذا الطريق أو الممر بصورة دورية.

• إحكام شبابيك المزرعة (في النظام المفتوح) بوضع أسلاك لمنع دخول القوارض والذباب ويمكن تغيير هذا السلك بين دورة تربية وأخرى فى حالة تمزق.

• جز العشب بشكل دورى حول المزرعة للحد من تعشيش القوارض والحشرات والحيوانات البرية الأخرى.

• استخدام الأساليب الحديثة لمكافحة القوارض داخل المزرعة والحد من دخولها وخاصة في مخازن الأعلاف.

• إحكام مخازن الأعلاف لعدم دخول القوارض والعصافير والطيور البرية.

• التخلص من الذباب قدر الإمكان باستخدام المبيدات ومنع تواجده داخل العنابر.

• وجود نظام صرف صحى آمن وسليم وحسب المواصفات الصحية.

• محاولة إبقاء الحيوانات البرية بعيدة عن المزرعة وإيجاد الطرق المختلفة لطردها.

• اتباع نظام العزل وذلك عن طريق منع طيور أخرى من الدخول والعمل بمبدأ دخول الكل وخروج الكل.

• في حالة تربية أنواع مختلفة من الطيور في المزرعة، فيجب إبقاء كل نوع على حدة مع الأدوات والمعدات الخاصة والمنفصلة.

• دفن الطيور النافقة بالطرق الصحية السليمة في المكان المخصص لها.

إجراءات خاصة بالأفراد

• دخول الأفراد يكون في أضيق الحدود ولا يسمح فقط إلا لعمال المزرعة وفريق الرعاية البيطرية (للحد من التنقلات قدر الإمكان من العناصر البشرية).

• السيطرة على التنقلات من داخل وخارج المزرعة قدر الإمكان وعند الضرورة.

• وضع مغاطس عند بوابة المزرعه لتعقيم الأحذية.

• وجود غرفة خاصة ملحقة بالمزرعة لاستقبال الزوار وتكون مجهزة لتغيير الملابس وتعقيم اليدين ومكان خاص للاستحمام قبل الدخول إلى العنابر وقبل الخروج من المزرعة.

• توفير ملابس وأحذية مطاطية وكفوف (تستعمل لمرة واحدة فقط).

• دخول العنابر يكون للضرورة فقط ويجب عمل الإجراءات اللازمة من تغيير الملابس واستحمام وعمل إجراءات التعقيم اللازمة.

• وضع إرشادات واضحة عن طريق لافتات تظهر جميع الخطوات الواجب اتباعها.

• تبقى أبواب عنابر الطيور مغلقة وتحفظ المفاتيح في مكان معروف وآمن.