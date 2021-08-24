محافظ مطروح يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات (صور)

كرم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، أوائل الشهادات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والتربية الخاصة والشهادة الإعدادية، وعدداً من أوائل الثانوية العامة من المكفوفين والدمج التعليمي وأوائل الدبلومات الفنية من الصم وضعاف السمع على مستوى محافظة مطروح.

كما قام المحافظ بتكريم عدد من مديري المدارس والطلبة الحاصلين على المراكز الأولى للعام 2020/ 2021 في مسابقات الأنشطة، والطالب الحاصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى الخط العربى، ومنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، والدكتورة دينا عثمان، نائب المحافظ، والعمدة صلاح جبر، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وعاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم، والشيخ عبد العظيم سالم، مدير عام منطقة مطروح الأزهرية، ولفيف من القيادات التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر، ونقيب معلمي مطروح، ومجلس الأمناء، وبمشاركة أولياء الأمور والقيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة، في احتفالية كبرى بالقاعة الكبرى بمكتبه مصر العامة بمطروح.

محافظ مطروح لأوائل الشهادات.. تميز وتفوق في جائحة كورونا

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وقدم محافظ مطروح التهنئة لجميع الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة في الشهادات العامة والأزهرية، معرباً عن فخره بهم جميعا وبالنماذج المشرفة التي استطاعت التفوق والتميز وتحقيق مراكز متقدمة، في ظل ظروف استثنائية لمدة عامين متتاليين يمر بها العالم بأسره، وهي جائحة فيروس كورونا، متمنياً لهم دوام التفوق في حياتهم العملية والعلمية القادمة، موجهاً الشكر لأولياء أمور الطلاب على جهودهم مع أبنائهم لتحقيق النجاح والتفوق، مشيداً بجهد قيادات التربية والتعليم والأزهرية بالمحافظة، وحرصهم على توفير المناخ التعليمي الآمن والجيد لتحقيق التفوق لأبناء المحافظة.

إستمرار دعم منظومة التعليم العام والأزهرى في مطروح

وأكد محافظ مطروح على استمرار تقديم كافة أنواع الدعم لمنظومة التعليم العام والفني والأزهري بالمحافظة، من أجل تخريج كوادر قادرة على مواكبة خطوات التنمية بها، سواء في إقامة منشآت تعليمية جديدة، أو الإسراع فى الانتهاء من إقامة جامعة مطروح كصرح علمي ينتظره الجميع ويخدم تطلعات التنمية بالمحافظة.

كما تقدم المحافظ، خلال الاحتفالية، بالشكر التقدير للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف/ لجهودهما المبذولة في تطوير منظومة التعليم، مع الحرص على تخريج عقول مبتكرة تستطيع أن تستنتج وتفكر وتصنع القرار، وليس الحفظ والتكرار فقط.

وخلال الاحتفالية، ألقى كل من عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والشيخ عبد العظيم محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، كلمتين قدما التهنئة للطلبة الفائقين وأولياء امورهم بالتفوق، ودعم المحافظ الدائم واللا محدود لقطاع التعليم، مما انعكس على الارتقاء بجودة التعليم بالمحافظة، كما قدم كورال مديرية التربية والتعليم، على هامش الاحتفالية، فقرات فنية وأغاني عن النجاح لاقت إعجاب واستحسان الحضور.

وأهدى الشيخ عبد العظيم سالم، مدير الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، درع الأزهر الشريف للواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على دعمه ورعايته للعملية التعليمية بمطروح.