أوائل الثانوية العامة بمحافظة مطروح 2021 علمى وأدبي

أعلنت، اليوم السبت، مديرية التربية والتعليم بمطروح أسماء أوائل الثانوية العامة بمحافظة مطروح 2021، وعددهم 31 من البنين والفتيات «10 أدبي و11 علمي علوم و10 علمي رياضة».

وقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة للأوائل، مؤكدا استمرار مواصلة التفوق خلال المرحلة المقبلة في التعليم الجامعى، ورفع اسم محافظة مطروح إلى أعلى في مختلف المحافل العلمية والتعليمية.

أسماء أوائل الثانوية العامة بمحافظة مطروح 2021.. الشعبية الأدبية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم أسماء أوائل الثانوية العامة بمحافظة مطروح 2021، على النحو التالي:

- سهيلة محمد عيد محمد، المركز الأول، مدرسة الشهيد طه سطور، بمجموع 87.32%.

- شهد محمد السيد إبراهيم، المركز الثاني، مدرسة طه سطور، بمجموع 86.10%.

- محمد ممدوح محمد أحمد، المركز الثالث مدرسة الشهيد أحمد عبدالكريم، 84.88%.

- أبانوب عماد قديس، المركز الرابع، مدرسة أحمد عبدالكريم، 84.63%.

- ولاء سالم عبدالرحمن مصطفى، المركز الخامس، مدرسة طه سطور، مجموع، 84.39%.

- إسراء محمد عبدالعال رشاد، المركز السادس مدرسة طه سطور، مجموع 84.15%.

- أبانوب عطا داود عبدالمسيح، المركز السابع، أحمد عبدالكريم، مجموع 83.66%.

- روان رزق حمدان هاشم، المركز الثامن مدرسة طه سطور، مجموع، 83.41%.

- ثريا أحمد محمد أحمد، المركز التاسع، مدرسة طه سطور، مجموع، 83.41%.

- سمية عبدالرازق محمود سليمان، مدرسة طه سطور، المركز العاشر، بمجموع، 83.17%.

أسماء أوائل الثانوية العامة بمحافظة مطروح 2021 علمي علوم

- زهرة أيمن بدر محمد، المركز الأول، مدرسة طه سطور.

- محمد مصطفي أبو اليزيد المهدى، المركز الثاني، مدرسة الحمام.

- محمد حسام وجدى حامد، المركز الثالث، مدرسة الحمام.

- نورة رضا عبدالله الشناوى، المركز الرابع، مدرسة الخليل ابراهيم.

- يمنى أحمد محمد محمد، المركز الخامس، مدرسة الحمام.

- أمل محمد محمد السيد، المركز السادس، مدرسة طه سطور.

- منة الله محمد أحمد محمد، المركز السابع مدرسة الخليل إبراهيم.

- يوسف نبيه فريد محمد، المركز الثامن، مدرسة الحمام.

- محمد بكر عبد السميع بكر، المركز التاسع، مدرسة الحمام.

- دنيا محمد عبدالمنعم محمد، المركز العاشر مدرسة الشهيد الرئد محمد نجا.

- كريم أشرف مصطفى سعد، الحادي عشر، مدرسة الشهيد مصطفى أمين.

أسماء أوائل الثانوية العامة بمحافظة مطروح 2021 علمي رياضة

-أحمد وليد فاروق عواد، المركز الأول مدرسة الشهيد أحمد عبدالكريم.

- عمار ياسر نوح البشلاوى، المركز الثانى، مدرسة أحمد عبدالكريم.

- يوسف جرجس رزق سمعان، المركز الثالث، مدرسة الشهيد أحمد عبدالكريم.

- أحمد محمد كمال حسنين، المركز الرابع مدرسة الشهيد أحمد عبدالكريم.

- ارسانى حربى نخنوخ بطرس، المركز الخامس مدرسة طه سطور.

- شروق حمادة عبدالله عبدالعظيم، المركز السادس مدرسة الشهيد أحمد عبدالكريم.

- أسامة محمد إدريس هيبة، المركز السابع مدرسة الشهيد أحمد عبدالكريم.

- عمرو إسماعيل أحمد الجندى، المركز الثامن مدرسة الشهيد أحمد عبدالكريم.

- إسلام فتحى سلامة يونس، المركز التاسع، مدرسة الشهيد أحمد عبدالكريم.

- يوسف عمرو محمد مصطفى، المركز العاشر، مدرسة مطروح الرسمية للغات.

حفل تكريم أوائل الثانوية العامة بمحافظة مطروح 2021

وأكد محافظ مطروح على تكريم أوائل الثانوية العامة بمحافظة مطروح 2021، من خلال تنظيم احتفالية كبرى بديوان عام المحافظة تليق بهم وأسرهم، تحفيزا لزملائهم على التميز والتفوق في المراحل التعليمية المختلفة.