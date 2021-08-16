أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 بمطروح

أعلن الشيخ عبد العظيم محمد سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020/ 2021، وأسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 في منطقة مطروح الأزهرية أدبي وعلمي، اليوم الاثنين، بحضور الشيخ محمد حلمي، مدير عام المواد الثقافية بالمنطقة، وذلك بعد اعتمادها من الشيخ محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

ويجري حالياً توزيع المظاريف على المعاهد الأزهرية المختلفة، تمهيداً لإعلان النتيجة بجميع المعاهد، فيما تم الإعلان عن الخمسة الأوائل على القسم الأدبي، والخمسة الأوائل في القسم العلمي، وتصدرت الفتيات أوائل العلمى، بينما تصدر البنون أوائل الأدبي، باجمالى 6 من البنين و4 فتيات، ضمن العشرة الأوائل.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 في منطقة مطروح الأزهرية

أوائل القسم العلمي:

جاءت أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 في منطقة مطروح الأزهرية، القسم العلمي:

- فاطمة أحمد الديب أحمد، من معهد فتيات مطروح، بمجموع 96.92%.

- نادية نجيب عدبالوهاب المصلحى، معهد فتيات مطروح، بمجموع 94.92%.

- أنس غيث امطير حميدة، معهد بنين مطروح، بمجموع 93.85%.

- محمد السيد إبراهيم محمد، معهد الحمام الثانوى، بمجموع 92.46%.

- إسماعيل حمدى عبداللاه عبدالوهاب، معهد بنين مطروح، بمجموع 91.08%.

أسماء الخمسة الأوائل القسم الأدبي كالتالي:

- خالد عوض عفون محارب، من معهد بنجر السكر قرية 24، بمجموع 91.90%.

- شريف عادل أحمد عيسى، معهد بنجر السكر قرية 27، بمجموع 91.75%.

- إيمان محمود عبد الله محمد، معهد فتيات مطروح، بمجموع 88.10%.

- عيسى موسى على محمد، معهد الكرور الثانوى بسيوة، بمجموع 87.94%.

- حنان عبد السلام القطب شلبي، معهد فتيات مطروح، بمجموع 85.87%.

تهنئة أوائل الثانوية الأزهرية 2021 في منقطة مطروح هاتفياً

ومن جانبه، أجرى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية اتصالاً هاتفياً بأوائل الثانوية الأزهرية 2021 على مستوى محافظة مطروح، وقدم لهم التهانى لتفوقهم العلمي والدراسي وحصولهم على المراكز العشرة الأولى، متمنياً لهم دوام التوفيق في حياتهم الدراسية المستقبلية وتحقيق طموحاتهم، وأكد أنهم قدوة حسنة ونموذج مشرف لطلبة وطالبات الأزهر في مطروح، ولابد أن يحذو باقي الطلاب حذوهم.

كما حث رئيس المنطقة الأزهرية بمطروح الطلاب الأوائل على مواصلة مسيرة النجاح والجد والإجتهاد للتفوق فى حياتهم المستقبلية، مشيداً بدور أولياء أمور الطلاب لما قدموه من جهود متواصلة على مدار العام، وتهيئة المناخ المناسب والدعم والمساندة المستمرة لرعاية أبنائهم، ليحققوا هذه المراكز المتقدمة، وأنه سيتم تحديد موعد لتكريمهم بمنطقة مطروح الأزهرية، لتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة النجاح والتفوق.