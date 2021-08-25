الملصق الإلكتروني.. أسبوع ويبدأ تطبيق 3 عقوبات على 4 مخالفات

تبدأ وزارة الداخلية في تطبيق عقوبات على المخالفين لتركيب الملصق الإليكتروني بعد أسبوع، وبالتحديد في مثل هذا اليوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر، وهي العقوبات التي تناولها قانون المرور الجديد 2021 وتتراوح ما بين الغرامة وسحب الرخصة والحبس توقع على 4 أنواع من المخالفات نستعرضها في التقرير التالي.

عقوبة الملصق الإليكتروني

وقبل الحديث عن عقوبة الملصق الإليكتروني فقد ذكرت بوابة مرور مصر أن ​​​​​​​​​​​​​​خدمة سداد رسوم إصدار ملصق إلكتروني تتضمن 3 شروط هي:

1- لسداد رسوم إصدار​ ملصق إلكتروني يجب أن تكون رخصة المركبة سارية​​.

2- يتم سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني لأنواع التراخيص ملاكي ودراجة نارية فقط.

3- يتم سداد الرسوم فقط من خلال البوابة ويتم استلام الملصق والرخصة الجديدة من خلال وحدة تراخيص المرور المختصة.​

ومن المقرر تطبيق العقوبات وفقا لقانون المرور الجديد 2021 على 4 مخالفات هي «عدم تركيب الملصق، أو إتلافه، أو اخفائه، أو العبث به بما يفقد صلاحيته»، وتنص العقوبات على الآتي:

1- سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر.

2- الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر.

3- غرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين «الحبس أو الغرامة».

السداد الإليكتروني

ووجهت وزارة الداخلية العديد من المطالبات للمواطنين بسرعة التوجه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكتروني، وأشارت الوزارة إلى أنها توفر تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات ذات التراخيص السارية بكل أنواعها من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر على أن يتم تسليم الرخصة القديمة، والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة «ذات ملصق إلكتروني» واستلام الملصق الإلكتروني وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

وكانت وزارة الداخلية قد ضبطت آلاف الرخص لمن لم يقم بتركيب الملصق الإليكتروني خلال الشهور القليلة الماضية، كما شرحت الوزارة خطوات استخدام الخدمة الإليكترونية على النحو التالي:

1-تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر.

2- اختيار خدمات المركبات.

3- اختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني.

4- سداد رسوم الخدمة المطلوبة.

مخالفات الملصق الإليكتروني

ووفقا لقانون المرور الجديد الذي بدأ تطبيقه منذ 2 مارس الماضي بعد نشر الجريدة الرسمية القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فقد حظرت المادة «72 مكرر بند ب/7» عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

وتناولت التعديلات أيضا مادة تتعلق برسوم الملصق الإلكتروني، وحدد قانون المرور الجديد رسومًا سنوية تقدر بـ75 جنيهًا، إلا أنّ هذه الرسوم قد تصل إلى 300 جنيه بعد إضافات فنية نص عليها القانون، يلزم سداده نقدا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، ويُعفى من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومي.