إحالة طبيبين و3 من تمريض مستشفى الحمام للتحقيق

قررت الدكتورة آية نعمان، وكيل مديرية الصحة بمحافظة مطروح، إخلاء عدد 3 من أعضاء هيئة تمريض العناية المركزة إدارياً، وإعادة توزيعهم عن طريق مديرية الصحة، بعد التحقيق معهم، وإحالة عدد 2 طبيب عناية مركزة للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، للتقصير في العمل، كما وجهت وكيل مديرية الصحة بضرورة اتباع سياسات مكافحة العدوى والالتزام بها، وخضوع المستشفى لفريق من إدارة الصحة المهنية، لافتةً إلى أنه لا تهاون في حق المرضى.

مرور مفاجئ لوكيل مديرية الصحة بمطروح لمستشفى الحمام

وأجرت وكيل مديرية الصحة بمطروح مروراً مفاجئاً على مستشفي الحمام المركزي، بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، حرصاً من مديرية الصحة بمطروح على تقديم خدمة صحية تليق بأهل مطروح وزائريها، بتوجيهات الدكتور محمد علي المتولي، وكيل وزارة الصحة بمطروح.

وقامت «نعمان» بالمرور على أقسام مستشفى الحمام، للوقوف على جاهزيته وتواجد الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات، واجتمعت مع الدكتورمحمد بلال، نائب مدير المستشفى، والطاقم الطبي القائم بالعمل، للوقوف على المعوقات الموجودة بالمستشفى وسبل إزالتها.

برنامج تكامل وتحسين خدمات الرعاية الصحية

وشاركت وكيل مديرية الصحة بمطروح في الاجتماع الربع سنوي لبرنامج تكامل وتحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية لإدارة العلمين، لوحدة العلمين والمركز الطبي بسيدي عبد الرحمن، وذلك بحضور الدكتورة هبة رمزي، منسق منظمة اليونيسيف لإقليم الإسكندرية ومطروح والدكتور شريف كامل، مدير عام الشئون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية الصحة بمطروح، ومديري الإدارات المعنية، مؤكدة أهمية تحسين خدمات الرعاية الصحية على مستوى جميع المستشفيات بنطاق محافظة مطروح، من مدينة الحمام شرقاً، حتى مدينة السلوم غرباً، وسيوة جنوباً.