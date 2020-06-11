محافظ مطروح: 20 مليون جنيه لتطوير مستشفى الحمام

صدق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على مبلغ 20 مليون جنيه لأعمال تطوير مستشفى الحمام المركزى، وذلك فى إستجابة لمطالب المواطنين عقب لقائه مع نواب دائرة مطروح الثانية وحرصه على الإرتقاء بمنظومة الصحة والخدمات المقدمة لأهالى الحمام.

وقال "شعيب" ،اليوم، موافقة إن أعمال التطوير بمستشفى الحمام المركزى تتضمن إنشاء مبنى العمليات وكذلك إنشاء جراج للمستشفى.

وأكد متابعته لجميع إحتياجات ومطالب المواطنين بجميع مدن المحافظة والتواصل معهم من الحمام شرقاً حتى السلوم غرباً وسيوة جنوباً، والإسراع فى تلبيتها مع متابعتها حفاظا على المصلحة العامة والإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم فى القطاعات الخدمية والتنموية.