حقيقة سرقة أكسجين «عزل كورونا» بمستشفى قوص المركزي

أكد الدكتور أحمد النحاس، مدير مستشفى قوص المركزي، جنوب محافظة قنا، عدم وجود شبكة أكسجين بالمستشفى، وأنه يجري تغذية قسم عزل كورونا في المستشفى بالأكسجين، عبر مواسير يجري توصيلها بأسطوانات الأكسجين، تم تنفيذها بالجهود الذاتية.

وأوضح مدير مستشفى قوص المركزي، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء، أن ما تم انشاؤه مواسير للغاز وليست شبكة للأكسجين، مؤكداً أنه تم إنشاؤها بالجهود الذاتية وتبرعا الأطباء العاملين في المستشفى.

وأضاف «النحاس» أن المستشفى اكتشف عملية سرقة جزء من مواسير الأكسجين بقسم العزل المخصص لمصابي كورونا في المستشفى، مشيراً إلى أنه لم يتم تحرير محضر بالواقعة.

وتعرض قسم العزل بمستشفى قوص المركزي، في محافظة قنا، منذ أيام، لعملية سرقة لقطع من مواسير الأكسجين الخاص بتغذية قسم العزل المخصص لحالات فيروس كورونا بالمستشفى، من خلال شخص كان يستقل دراجة نارية «تروسيكل»، بحسب ما كشفت كاميرات المراقبة.

وأعلن مستشفى قوص المركزي، عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، في وقت سابق، بدء خطة تطوير قسم العزل بالمستشفى، حيث تم الانتهاء من تركيب مواسير أكسجين كشبكة مصغرة، من خلال اسطوانات أكسجين بالقسم، متصلة بجميع الغرف والأسرة الداخلية بالقسم، بدلاً من تركيب وفك اسطوانة الأكسجين لكل مريض.

وأشار المستشفى، في بيانه، إلى أن ذلك جاء ضمن خطة إعادة تأهيل القسم من سباكة وكهرباء وحائط وأرضيات، بالجهود الذاتية.

كما نوه المستشفى إلى أن التطوير يتم بجهود ذاتية من المستشفى والداعمين له، مشيراً إلى أنه سيتم تحويل القسم إلى قسمين، ليكون جزءاً منه استقبال للمرضى، وآخر تتم فيه الصيانة، مع مراعاة الضوابط والاحترازات.

وكان مستشفى قوص المركزي أول مستشفى أعلن خلوه من مصابي كورونا، أو حالات كورونا في محافظة قنا، خلال الموجة الثالثة للجائحة.