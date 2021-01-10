مطالب شعبية لمحافظ قنا بتطوير مستشفى قوص: سقط من حسابات المسؤولين

سلم عدد من الجمعيات الأهلية، تحت مبادرة «نهضة قوص» ممثلا عنها أحمد الشاويش، ومحمد عبد الرؤوف، عدة طلبات للّواء أشرف الداودي، محافظة قنا، خلال زيارته قوص، اليوم، تتعلق بوضع المستشفى المركزي.

وقال أحمد الشاويش، إن التقى محافظ قنا في مدينة قوص لعرض بعض المشكلات التي تخص مستشفى قوص، مشيرا إلى أن الحديث معه تطرق إلى طلب تطوير وتجديد مستشفى قوص المركزي، ومرفق مع الطلب احتياجات ونواقص المستشفى المرصودة مجتمعيا وأهليا.

وأضاف محمد عبد الرؤوف، عضو بمبادرة «نهضة قوص»، أن الطلبات ممثلة عن عدد من الجمعيات الأهلية بمدينة قوص والحلة والخرانقة والمخزن والكلالسة وشنهور والمقربية وقرى أخرى.

وذكر عبد الرؤوف، أن وفدا أكبر تمثيلا، قد توجه لمقر محافظة قنا يوم الأربعاء الماضي، وتعذر لقاء المحافظ لخروجه في زيارات ميدانية.

وتحدث عبد الرؤوف، مع محافظ قنا بعد لقاءه أمام مستشفى قوص المركزي عن جميع الأدوات والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، منها نقص أسرة العناية القلبية وعدم وجود عناية مركزة داخل المستشفى وأربع أسرة عمليات وأجهزة تنفس صناعي وجهاز أشعة مقطعية وجهاز سونار وجهاز أشعة متنقلة وكشافات ليل.

ويشكو المستشفى من نقص أدوات أخرى، كالمونيتور المتنقل، وفلوميتر أوكسجين، وسماعات طبية، ومغسلة مركزية، وجهاز بي سي آر، وجهاز قياس السيولة، وجهاز قياس غازات الدم، وجهاز كيمياء دم أوتاماتيكي، وغيرهما من الأدوات الناقصة.

وأضاف أن المستشفى يخدم عددا كبيرا من من المواطنين يتجاوز النصف مليون نسمة ويتردد عليه يوميا قرابة الألف مريض، معظمهم محدودي الدخل، لافتا إلى أنه يعاني من الإهمال الشديد، والوزارة لا تضعه في خطتها على الإطلاق، لأنه منذ سنوات كبيرة ويعاني من نفس النقص.

وتسلم المحافظ الطلبات، وأشار إلى ضرورة التواصل مع أعضاء وفد الجمعيات الأهلية بقوص وقراها ولقائهم والمناقشة بشكل أكثر تفصيلا في اتجاه تحقيق خطوات إيجابية على أرض الواقع.

وشدد محافظ قنا أثناء حديثه معهما على ضرورة بحث الأمر وضرورة توفير بعض الاحتياجات لخدمة الأهالي.