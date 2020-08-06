مستشفى قوص المركزي يسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا

أعلن كمال شلبي سكرتير عام محافظة قنا، أن مستشفى قوص المركزي للعزل سجلت "صفر" إصابات بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد خروج آخر حالة من المستشفى اليوم.

وأوضح أنه تم تعافي وخروج 207 حالة مصابة بفيروس كورونا من المستشفى منذ تحويلها إلى مستشفى لعزل المواطنين المصابين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح السكرتير العام، أن مستشفى قوص هى ثاني مستشفى تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا المستجد بعد مستشفى فرشوط المركزي، مشيرًا إلى أن ذلك جاء نتيجة شهور طويلة من العمل، بذل فيها الأطباء وفرق التمريض بالمستشفى جهودًا مضنية لرعاية ومتابعة الحالات المصابة بالفيروس.