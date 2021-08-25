فتح برنامج الاقتصاد المنزلي وعلوم الأسرة بالتعليم المدمج بالمنيا

أعلنت جامعة المنيا، عن اعتماد وفتح التقديم لبرنامج الاقتصاد المنزلي وعلوم الأسرة بكلية التربية النوعية، بنظام التعليم المدمج حيث يمنح البرنامج الطالب بكالوريوس مهني معتمد من وزارة التعليم العالي وجامعة المنيا.

قال مسؤول بمركز التعليم المدمج بجامعة المنيا، إن البرنامج يتيح للحاصلين عليه فرص عمل بعدة مجالات، خاصة وأن تخصصات الاقتصاد المنزلي وعلوم الأسرة متعددة وتشمل: تقنيات الملابس، ريادة الأعمال، المشروعات الصغيرة، اقتصاديات الغذاء، التغذية العلاجية، الصناعات الغذائية، التطريز والكروشيه، المشغولات اليدوية، ترشيد الاستهلاك، الملابس الخارجية، الملابس المنزلية.

وأضاف أنه على الراغبين في الالتحاق ببرنامج الاقتصاد المنزلي وعلوم الأسرة التوجه إلى مركز العلم المدمج بجامعة المنيا لمعرفة كل الشروط والتفاصيل.

ويضم مركز التعليم المدمج بجامعة المنيا برامج أخرى ومنها:

1-الليسانس المهني في العلوم العربية والإسلامية وتحقيق التراث بنظام التعليم المدمج بكلية دار العلوم.

2-البكالوريوس المهني في الحضانة ورياض الأطفال بنظام التعليم المدمج بكلية التربية للطفولة المبكرة.

3- البكالوريوس المهني في تكنولوجيا التعليم الرقمي ويضم تعلم التسويق الإلكتروني، تعلم الفيديو الإلكتروني، صيانة الكمبيوتر، تصميم المواقع، شبكات الإنترنت، بنظام التعليم المدمج بكلية التربية النوعية.

4- البكالوريوس المهني في التجارة «المحاسبة» بنظام التعليم المدمج بالشراكة مع جامعة عين شمس.

5- البكالوريوس المهني في الزراعة بنظام التعليم المدمج بالشراكة مع جامعة عين شمس.

والأوراق المطلوبة للالتحاق ببرامج التعليم المدمج بجامعة المنيا تشمل: أصل المؤهل أو مستخرج رسمي منه، أصل شهادة الميلاد مميكنة، أصل الموقف من التجنيد للذكور، صورة الرقم القومي، 6 صور شخصية.