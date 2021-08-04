فتح التقديم ببرامج مركز التعليم المدمج بجامعة المنيا.. التفاصيل والشروط

أعلن مركز التعليم المدمج بجامعة المنيا عن فتح باب التقديم لـ 6 برامج بكليات «التربية للطفولة المبكرة، والتربية النوعية، ودار العلوم، والزراعة»، بالشراكة مع 9 جامعات هي: «عين شمس، بني سويف، الفيوم، سوهاج، أسوان، دمنهور، الزقازيق، المنصورة، والعريش».

البرامج المتاحة بمركز التعليم المدمج بجامعة المنيا

1-البكالوريوس المهني في الحضانة ورياض الأطفال، بنظام التعليم المدمج، بكلية التربية للطفولة المبكرة.

2-الليسانس المهني في العلوم العربية والإسلامية وتحقيق التراث بنظام التعليم المدمج بكلية دار العلوم.

3-البكالوريوس المهني في تكنولوجيا التعليم الرقمي وتشمل: تعلم التسويق الإلكتروني، تعلم الفيديوالإلكتروني، صيانة الكمبيوتر، تصميم المواقع، شبكات الإنترنت، بنظام التعليم المدمج بكلية التربية النوعية.

4-البكالوريوس المهني في الإقتصاد المنزلي وعلوم الأسرة وتشمل: تعلم التغذية العلاجية، تعلم تصميم الملابس، تعلم الصناعات الغذائية، تعلم المشغولات اليدوية، بنظام التعليم المدمج بكلية التربية النوعية.

5-البكالويوس المهني في التجارة بنظام التعليم المدمج "المحاسبة" بالشراكة مع جامعة عين شمس.

6-البكالوريوس المهني في الزراعة بنظام التعليم المدمج بالشراكة مع جامعة عين شمس.

شروط الالتحاق ببرامج التعليم المدمج بجامعة المنيا

1-أن يكون الطالب حاصل علي الثانوية العامة أو مايعادلها من المؤهلات المتوسطة والمؤهلات العليا.

2-مرور سنتين فأكثر علي الحصول علي المؤهل المتوسط ماعدا المؤهل العالي.

3-اجتياز اختبار القبول (لغة عربية-لغة إنحليزية-حاسب آلي).

4-إعفاء الطلاب المصريين المقيمين في الخارج من شروط السنتين بشرط تقديم مايثبت الإقامة الشرعية بالخارج.

5-إعفاء الطلاب المقيمين في شمال وجنوب سيناء من شرط السنتين بشرط تقديم مايثبت محل الإقامة بهذه المحافظات.

الأوراق المطلوبة للالتحاق ببرامج التعليم المدمج بجامعة المنيا

أصل المؤهل أو مستخرج رسمي منه- أصل شهادة الميلاد مميكنة-أصل الموقف من التجنيد للذكور-صورة الرقم القومي- 6 صور شخصية.

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