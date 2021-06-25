الخشت يوجه بتطوير البنية التحتية بـ مركز التعليم المدمج جامعة القاهرة

وجه رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد الخشت، بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لتطوير البنية التكنولوجية والتحتية لـ مركز التعليم المدمج جامعة القاهرة ، مشددا على ضرورة استمرار الدراسة «أوف لاين» أو «أون لاين»، وكذلك الاندماج على منصة «بلاك بوورد»، مشيدا بنجاح تجربة الاختبارات الإلكترونية والتعليم المدمج، خلال جائحة كورونا، وذلك خلال ترؤسه مجلس إدارة مركز التعليم المدمج بحضور نواب رئيس الجامعة، وأعضاء المجلس وعمداء الكليات.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة على ضرورة إدخال برامج جديدة، والتوسع في برامج التعليم المدمج، وذلك من أجل أن تستهدف سوق العمل محليا ودوليا، وفق المعايير العالمية، وتكون على أتم الاستعداد لتحمل الزيادة المتنامية لجميع الطلاب الراغبين في الدراسة بالتعليم المدمج، بما يتواكب مع متطلبات العصر.

تسجيل الدبلومات المهنية بمركز التعليم المدمج جامعة القاهرة

الجدير بالذكر أن مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، أعلن في وقت سابق عن فتح التسجيل بجميع الدبلومات المهنية، وذلك بدءا من يوم السبت الماضي الموافق 8-5-2021، للحاصلين على درجة الليسانس والبكالوريوس والدبلومات المهنية كالآتي:

- الدبلوم المهني بالمحاسبة مراجعة ومالية وتكاليف.

- دبلوم التربية الخاصة «مرحلة ما قبل الدراسة»، وكذلك التعليم الابتدائي «إعاقة عقلية وصعوبات تعلم وتوحد، وإعاقة بصرية».

- دبلوم خدمات التغذية التطبيقية.

- دبلوم إعداد معلمي اللغة العربية بمختلف مجالاتها للناطقين بغيرها.

- دبلوم الإعلام الرياضي- مدة الدراسة عام واحد، وذلك بنظام الفصلين، على أن يكون كل فصل 5 مواد، لا توجد شروط التحاق نهائيا.

وأكدت الجامعة أن الدبلومات المهنية جميعها معتمدة من الأعلى للجامعات الحكومية بجلسته رقم 515 بتاريخ 15-10-2009.

- دبلومات جديدة جارِ افتتاحها بمركز التعليم المدمج جامعة القاهرة «دبلومة الجودة الشاملة في إدارة المستشفيات»

- دبلومة الترجمة العبرية.

- دبلومة رعاية المسنين.

- دبلومة إدارة الموارد البشرية.

- دبلومة الترجمة التطبيقية.