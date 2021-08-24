وصول 500 ألف جرعة لقاحات كورونا تبرعت بها أمريكا لفلسطين

وصلت اليوم إلى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، 500 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لعدوى فيروس كورونا، تبرعت بها الولايات المتحدة، من خلال مبادرة الوصول العالمي للقاحات ضد كوفيد-19، المنفذة بقيادة منظمة الصحة العالمية «كوفاكس».

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، خلال مؤتمر صحفي، في رام الله، بمشاركة رئيسة وحدة الشؤون الفلسطينية بالإنابة ستايسي باريوس، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريتشارد بيبيركورن، والممثلة الخاصة لمنظمة اليونيسيف في فلسطين، السيدة لوسيا المي: نعلن اليوم، استلام نصف مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من نوع موديرنا، مقدمة من الحكومة الأمريكية عبر آلية كوفاكس، بواقع 300 ألف جرعة للضفة الغربية و200 ألف جرعة إلى قطاع غزة.

فلسطين تشكر الولايات المتحدة

وشكرت وزيرة الصحة الحكومة الأمريكية على هذا التبرع، كما شكرت الشركاء في منظمة الصحة العالمية واليونسيف على جهودهم الاستثنائية في تسهيل دخول هذه الشحنة إلى فلسطين ونقلها للمستودعات في نابلس وقطاع غزة، وأضافت: نشكر القائمين على مؤسسة كوفاكس لتعاونهم المستمر في توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا.حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وتابعت: وصل فلسطين حتى تاريخ اليوم، مليونان و214 ألف جرعة من مصادر مختلفة، منها مليون و700 ألف جرعة تم شراؤها من موازنة الدولة من شركات مختلفة.

ولفتت إلى أن ما يساوي 35% من مواطني الضفة الغربية تلقوا جرعة واحدة على الأقل، بينما وصلت النسبة في غزة 11%.

دعوة للفلسطينيين لتلقي التطعيم

وكررت وزيرة الصحة دعوتها لجمهور المواطنين لأخذ الطعومات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدة أن اللقاحات متوفرة للجميع.

من جهتها، قالت رئيسة وحدة الشؤون الفلسطينية بالإنابة ستايسي باريوس: نشارك هذه اللقاحات لإنقاذ الأرواح ووضع حد للوباء.