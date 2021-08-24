تعرف على عقوبات المخالفين بقانون السايس.. الحبس أو الغرامة

مع بدء التطبيق التجريبي لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع المعروف بـ«قانون السايس»، يتساءل البعض عن عقوبات المخالفين بقانون السايس وهو ما تستعرضه «الوطن».

بالتفاصيل.. عقوبات المخالفين بقانون السايس

أشار القانون إلى أن كل من يمارس مهنة السايس دون الحصول على رخصة أو في غير الأماكن المحددة لها، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك لتنظيم العمل بالشوارع والميادين، والحد من الفوضى، والقضاء على شكاوى المواطنين التي زادت الفترة الأخيرة بشأن السياس.

وشدد القانون على المحافظات بضرورة تنفيذ عقوبات المخالفين بقانون السايس ومن المقرر عقد ورشة عمل تدريبية بوزارة التنمية المحلية حول تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون السايس لضبط الأداء والحد من أي تجاوزات والقضاء على السلبيات التي انتشرت في السنوات الماضية، وهناك لجنة مختصة بكل محافظة تتسلم طلبات الترخيص ممن يرغب العمل في مهنة سايس وفي حال عدم استكمال الأوراق يتم حفظ الطلب لحين استكمال المطلوب وفق الضوابط التي أقرها القانون.

عقوبات المخالفين بقانون السايس.. تطبيق تجريبي في القاهرة والجيزة

وبدأت مؤخرا محافظتا القاهرة والجيزة التطبيق التجريبي لقانون تنظيم انتظار المركبات في بعض الأماكن والشوارع لرصد نقاط القوة والسلبيات والحد من الاختناق المرورى وإحداث سيولة بالشوارع والمناطق المختلفة، مع التشديد على اتباع الضوابط الصارمة لكل من يعمل في مزاولة مهنة السايس من خلال ارتداء الزي الموحد المقرر وإبراز الكارنيه الخاص بالرخصة، ووضع قائمة بأسعار الانتظار في مكان واضح للجمهور وعدم تجاوز الأسعار المقررة، ومن يخالف تلك الضوابط يتعرض لعقوبات المخالفين بقانون السايس.

مهام اللجان المختصة

وتقوم اللجنة المختصة بالبت في طلبات مزاولة المهنة وتحديد ساحات الانتظار الصالحة للعمل دون إعاقة لحركة المرور ووضع التعريفة المخصصة لكل ساحة مع مراعاة طبيعة كل منطقة.