متى يطبق «قانون السايس الجديد» في مصر؟

فى إجابة على السؤال الذى طرحه عدد كبير من المواطنين بشأن موعد تطبيق قانون السايس فى مصر، أكدت وزارة التنمية المحلية، أن المحافظات وعلى رأسها محافظتى القاهرة والجيزة بدأت تطبيق وتفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع رقم 150 لسنة 2020 المعروف إعلاميا بـ«قانون السايس»، بدرجات متفاوتة، حيث بدأت بعض الأحياء بالجيزة تفعيل القانون فى الدقى والعجوزة، بينما فى القاهرة تم تحديد ساحات وأماكن الانتظار لضبط الشوارع والمياديين والحد من الفوضى ومنع إعاقة حركة المرور ومنع ظاهرة استغلال وابتزاز السائقين وأصحاب السيارات.

تطبيق إجراءات قانون السايس بالمحافظات

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن كل محافظة بدأت منذ فترة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة فى اتجاه تطبيق القانون، من فتح باب التقديم لمزاولة العمل بمهنة سايس، والتقديم لطرح الساحات وأماكن الانتظار أمام الأشخاص والشركات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة بكل محافظة لتخصيص أماكن الانتظار بالتنسيق مع المرور، مشيرا إلى أن بعض الاحياء بدأت التطبيق لقانون انتظار المركبات بالترخيص للسايس للحد من العشوائية وتنظيم العمل ومنع استغلال المواطنين.

القضاء على ظاهرة السايس العشوائى

ولفت إلى أنه سيتم القضاء على ظاهرة السايس العشوائي خلال العام الجارى، حيث تشهد المحافظات تغير خلال الفترة المقبلة، مع عدم التعامل إلا مع الموظف أو السايس المرخص له، ويرتدي زي موحد ويتعامل بشكل رسمى وفق الرسوم المحددة لساعات الانتظار.

عقوبة السايس المخالف

وفيما يتعلق بعقوبة من يزاول مهنة السايس دون رخصة، أشار إلى أن القانون حدد عقوبة من يمارس مهنة السايس دون رخصة وتحصيل رسوم بشكل غير رسمي مقابل ركن السيارات بالشوارع والميادين، حيث تتراوح العقوبة ما بين الحبس والغرامة.

ساحات انتظار بالقاهرة

وحددت محافظة القاهرة قرابة 2883 موقع وساحة انتظار بشكل مبدئى بمختلف أحياء القاهرة للتعامل عليها وفق قانون تنظيم انتظار المركبات، حيث تقوم اللجنة العليا لتنظيم انتظار المركبات بالقاهرة، بحصر أماكن الانتظار وإعداد قاعدة بيانات ودراسة رسوم الانتظار وفق كل منطقة.