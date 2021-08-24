يتساءل عدد كبير من المواطنين عن مناطق تطبيق قانون السايس الجديد في القاهرة والجيزة، تزامنا مع انطلاق التطبيق التجريبي لتنفيذ قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع في 6 أحياء بالقاهرة و4 شوارع بالجيزة. ومناطق تطبيق قانون السايس الجديد 2021 في القاهرة تتمثل في أحياء الوايلي، ووسط وغرب القاهرة وبولاق أبوالعلا، وعابدين، والسيدة زينب، بإجمالي 8 شوارع و3 ساحات، وفي الجيزة يجري التطبيق التجريبي في حي الدقي بـ4 شوارع، هي: مكة، الثمار، الثورة، وسليمان أباظة.

تحويل السايس المخالف إلى النيابة

ويتابع حاليا مسؤولو القاهرة والجيزة مناطق تطبيق قانون السايس الجديد في القاهرة والجيزة ورصد أي سلبيات والعمل على إنفاذ اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، ووجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بشن حملات يومية على أماكن انتظار السيارات لضبط الشوارع بحضور رؤساء الأحياء وشرطة المرافق وأقسام الشرطة بكل حي، وتحويل أي سايس مخالف إلى النيابة، ومنع تحصيل مبالغ مالية دون وجه حق مع تقديم تقرير دوري للمحافظ بالتعامل مع مخالفات أي سايس خلال الفترة المقبلة لضبط الأداء بالشوارع والمياديين وإنفاذ القانون على المخالفين.

تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات «السايس»

وتواصل محافظة القاهرة، العمل على تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المركبات في الشوارع في مناطق تطبيق قانون السايس الجديد، منها الحصول على رخصة مزاولة مهنة شرط للعمل سايس، وهي تتطلب تقديم الأوراق للحصول على رخصة منها صورة بطاقة الرقم القومي، والمؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو شهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والموقف من الخدمة العسكرية، وصورة رخصة قيادة سارية، وصحيفة الحالة الجنائية، علاوة على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية للصحة تفيد عدم تعاطي المخدرات.

وأوضح قانون تنظيم انتظار المركبات «السايس» أن مدة الرخصة 3 سنوات وفي حالة رغبة المرخص له تجديد الرخصة عليه أن يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المعد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويسدد الرسوم المستحقة، ومن حق اللجنة وقف أو سحب الرخصة مؤقتا أو دائما حال عدم التزام السايس بأي شرط.