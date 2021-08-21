مع التطبيق التجريبي لقانون انتظار المركبات.. إزاي تشتكي السايس المخالف

تزداد شكاوى المواطنين من السايس المخالف أو العشوائي بالشارع، ومع بدء تطبيق المحافظات قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع المعروف بـ«قانون السايس» يتساءل قطاع من المواطنين «إزاي تشتكي السايس المخالف» وكيف يتم الإبلاغ عن أي حالات فيها استغلال للمواطنين مِن جانب مَن يزاول مهنة السايس دون تصريح.

بدورها، طالبت وزارة التنمية المحلية، المواطنين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات أو مضايقات أو محاولات لاستغلالهم من جانب أي سايس مخالف، مؤكدة أن المحافظات بدأت إجراءات تفعيل قانون تنظيم انتظار السيارات رقم 150 لسنة 2020 للحد من الفوضى وعدم إعاقة حركة المرور ومنع أي تكدس مروري.

القانون يحظر دفع إتاوة أو رسوم دون وجه حق

ورفض قانون تنظيم انتظار السيارات دفع إتاوة مقابل ركن السيارة، وفرض رسوم دون وجه حق، حيث حددت وزارة التنمية المحلية أكثر من وسيلة لتلقي الشكاوى من المواطنين، ومن بينها «الواتس أب» الذي يعمل على استقبال رسائل وشكاوى ومشاركات المواطنين المدعومة بالصور، والبريد الإلكتروني والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» والخط الساخن، حيث تم تخصيص رقم الواتس أب 0115060678 والخط الساخن 15330، فضلا عن تخصيص إدارة المرور أرقاما للإبلاغ عن الحوادث والأعطال ومخالفات السايس وهى رقم 01221110000 للإبلاغ عن مضايقات «السُياس»، وحوادث الطرق، والسيارات المعطلة، و01155554444 للتعامل الفورى مع المخالفة وتحقيق الانضباط فى الشارع.

مواجهة ظاهرة السايس

كما تواصل المحافظات وعلى رأسها محافظة القاهرة العمل على مواجهة ظاهرة السايس وتلقي شكاوى المواطنين فى هذا الشأن ويتم تحويل أي مخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء القانوني ضده، كما أن قانون انتظار المركبات يحظر العمل دون رخصة ومن يضبط يزاول مهنة السايس دون تصريح يقع تحت طائلة القانون ويتعرض للحبس أو الغرامة.