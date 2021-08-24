منها «سيدنا الحسين».. السيسي يتابع تطوير مقامات وأضرحة آل البيت

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تتسم التصميمات الهندسية لساحة الشعب، والنصب التذكاري وحديقة الشعب، فضلاً عن مقار مجلسي النواب والشيوخ، بالعراقة والإرث الحضاري لمصر، لتعكس دورها الدستوري كأحد أركان السلطات الأساسية بالدولة، فضلا عن متابعته جهود تطوير وترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع، اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء أمجد رمضان بالمكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري، والدكتورة رانيا نخيل استشاري الجرافيك بكلية الفنون التطبيقية.

الرئيس يتابع الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول «متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية».

وجرى في هذا الإطار عرض الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ما يتعلق بالتصميمات الهندسية والأعمال الفنية المتنوعة والتنسيق الحضاري بساحة الشعب والنصب التذكاري وحديقة الشعب، فضلاً عن مقار مجلسي النواب والشيوخ، حيث وجه الرئيس بأن تتسم التصميمات الهندسية والفنية الداخلية لتلك المؤسسات بالعراقة والإرث الحضاري لمصر، ولتعكس دورها الدستوري، كأحد أركان السلطات الأساسية بالدولة.

كما جرى متابعة بعض المشروعات التي تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مستوى الجمهورية، بما فيها سير العمل في جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً أضرحة السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا الحسين، حيث أكد الرئيس على أن يجري تطوير هذه الأضرحة بشكل متكامل، سواء داخليا أو بالمحيط الخارجي لمواقعها، وذلك على نحو يراعي طابعها التاريخي والروحاني.

استعراض جهود الاستفادة من قطع الأراضي الفضاء غير المستغلة في بعض المناطق بالقاهرة

كما اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي الخاص بمشروعات قطاع الطرق والمحاور الجديدة، بما في ذلك تطوير الطريق الساحلي من وادي النطرون إلى مطار العلمين، وامتدادا إلى محافظة مطروح، لا سيما الخدمات الأساسية والاستراحات، فضلاً عن جهود استغلال الأراضي على جانبي بعض المحاور على مستوى الجمهورية، موجها في هذا الإطار بالقيام بأكبر قدر من التوسعة الهندسية في إطار خطة تطوير المحاور والطرق الحيوية، وتحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة، وكذا الاعتماد على أرقى التصميمات للمنشآت على جانبي المحاور، وتزويدها بكل الخدمات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا استعراض جهود الاستفادة من قطع الأراضي الفضاء غير المستغلة في بعض المناطق بالقاهرة، فضلاً عن الموقف التنفيذي لمشروع ممشى أهل مصر، وكذا تطورات مشروع الدلتا الجديدة على امتداد محور الضبعة، الذي يهدف إلى إنشاء مجتمع زراعي وصناعي متكامل، وزيادة الرقعة الزراعية وسد الفجوة الغذائية، وتوفير المزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى تطورات العمل في بعض المشروعات التنموية في محافظة بورسعيد.