بعد عودته من كابول.. رئيس البعثة الأزهرية بأفغانستان يشكر السيسي

قال الشيخ شوقي أبو زيد، رئيس البعثة الأزهرية بأفغانستان، العائد ضمن الجالية المصرية أمس على متن طائرة عسكرية، إن الوضع في أفغانستان شهد خوفا واضطرابا، مما دفع الأجانب للجوء إلى سفارتهم من أجل العودة إلى بلادهم، مؤكدا أن البعثة الأزهرية كانت تتواصل مع رئاسة الجمهورية، ومجمع البحوث الإسلامية، وتكاتفت كل مؤسسات الدولة المصرية مع البعثة لإحضارها، متوجها بالشكر والتقدير والعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي سخر كل إمكانات الدولة لإنقاذ البعثة المصرية.

شكر للمخابرات المصرية

وأضاف «أبو زيد»، خلال لقائه على فضائية «Extra News»، اليوم الثلاثاء، «أرجو الرئيس أن يكون لنا لقاء معه لنسعد برؤيته، ونشكره وندعو له بأن يرفع دائما شأن مصر وأبنائها، لأن مصر بلد الأمن والأمان والاطمئنان»، مشيدا بدور جهاز المخابرات العامة الذي قام بعملية إعادة المصريين من أفغانستان ونسق مع القوات المسلحة، متابعا: «هذا يدل على أن جهاز المخابرات العامة المصرية هو من أعظم أجهزة المخابرات العالمية لأنهم تواصلوا مع البعثة لتذليل العقوبات أمام الجالية المصرية بكابول، حفظ الله مصر وجيشها وشعبها ورجالها الأفياء من رجال المخابرات المصرية العامة».

رحلة عودة طويلة

وأوضح رئيس البعثة الأزهرية، العائد من كابول، أنه ذهب إلى مقر السفارة المصرية في كابول، ومن بعدها تم تجهيز سفر البعثة على طائرة عسكرية من أجل العودة إلى مصر مرة أخرى، وتحركوا في ساعة من السفارة إلى الطائرة العسكرية في مطار كابول ليستعدوا لمغادرة أفغانستان.

شعور بالفخر

وواصل: «شعرنا بالفخر ونحن نرى جيش مصر العظيم وتأمين الطائرة بقوات خاصة مصرية حيث ذهبنا إلى باكستان ثم سافرنا إلى أبو ظبي ثم كانت العودة إلى مطار القاهرة، الأعضاء كانوا فارحين بالعودة مرة أخرى إلى بلدهم الأم».