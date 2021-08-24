العسومي يشيد بدعم الرئيس السيسي لـ«البرلمان العربي»: يساهم في نجاحنا

استقبل عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بمكتب البرلمان بالقاهرة، وفدا من وزارة الخارجية بمصر، ضمّ السفير عاصم حنفي مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية، والسفير علاء رشدى مساعد وزير الخارجية ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والسفير محمد أبوالخير مساعد وزير الخارجية مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسفير الدكتور أحمد بهاء الدين نائب مساعد وزير الخارجية للششؤون البرلمانية، والمستشار بالوزارة عماد مرقص.

وتناولت المباحثات عددا من القضايا المتعلقة بالتنسيق المشترك القائم بين البرلمان العربي ووزارة الخارجية المصرية، خاصة على المستوى البرلماني وعلى نحو يخدم مصالح الشعوب العربية والدفاع عن قضاياها.

العسومي: نقدّر الدعم الكامل من الرئيس السيسي لـ«البرلمان العربي»

وخلال اللقاء، أعرب العسومي عن تقدير البرلمان العربي للدعم الكامل الذي يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للبرلمان العربي على المستويات اللوجستية والفنية كافة، ما كان له أكبر الأثر في إنجاح عمل البرلمان وتسهيل عمله، كما ثمّن رئيس البرلمان العربي المواقف العروبية الخالصة للرئيس السيسي والداعمة، لكل ما يعزز العمل العربي المشترك والتضامن العربي، فضلا عن جهوده الملموسة في صون وحماية الأمن القومي العربي.

البرلمان العربي: نحترم خصوصية المجتمعات العربية فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان

وشهدت المباحثات التطرق إلى الآليات العربية المعنية بقضايا حقوق الإنسان، حيث أكد العسومي أنّ استراتيجية البرلمان العربي، تنطلق من التأكيد على ضرورة احترام خصوصية المجتمعات العربية فيما يتعلق بقضايا حقوق الانسان، مع وضع إطار مؤسسي مستدام للتعامل مع هذا الملف في إطار عربي خالص، بعيدا عن تسييسه أو استخدامه كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

الخارجية: مستعدون لدعم ومساندة البرلمان العربي

ومن جانبهم، أثنى مساعدي وزير الخارجية المصري، على رؤية البرلمان العربي، مؤكدين استعداد وزارة الخارجية لتقديم كل الدعم والمساندة للبرلمان العربي في هذا المجال.

ومن جانبه، أعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص شكره وعظيم تقديره للسفير سامح شكري، وزير الخارجية، لحرصه الشديد على التنسيق الدائم مع البرلمان العربي، وتعزيز أدوات الدعم والتواصل معه على المستويات كافة.